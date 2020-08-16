https://static.news.ru/photo/f90ca06a-e072-11ea-bfaa-fa163e074e61_660.jpg Аделина Сотникова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова открыла собственную школу фигурного катания под названием Sotka School, которая распологается в ледовом комплексе «Морозово», передает корреспондент NEWS.ru.

Хочу всех поблагодарить. Это очень ответственный шаг, новая дорожка в моей жизни. Надеюсь, что наша команда справится. Хочу пожелать каждому ребёнку здоровье. Это самое главное в спорте. Без здоровья можно отдыхать. С первого сентября мы начнём работу. Я максимально настроена на тренерскую деятельность. Я каждый день буду находится на катке, заниматься с детьми, — сказал Сотникова журналистам.

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова в марте объявила о завершении карьеры. Её последнее участие в соревнованиях было в сезоне-2015/16. Сотникова взяла золото Олимпиады в 2014 году в Сочи, писал NEWS.ru.