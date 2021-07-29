«Снялась под радужным предлогом»: Червиченко раскритиковал гимнастку Байлз

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал снятие американской гимнастки Симоны Байлз с Олимпиады-2020 в Токио. Его слова приводит «Чемпионат».

По мнению Червиченко, у американской спортсменки нет никаких психологических проблем. Настоящая причина её отказа от соревнований кроется в допинге, всё остальное — сценка, которую разыграли американцы.

Снялась под радужным предлогом. На самом деле американцев как обычно покрывают. Видимо, сказали, убирайте её, потому что настолько много допинга, что нельзя крыть и людям показывать, — сказал Червиченко.

Российские гимнастки взяли золото в женском многоборье, а Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в личном многоборье.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал спортсменов своей страны за жажду наживы и политические взгляды.