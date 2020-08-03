Слуцкая раскритиковала Плющенко за слова в адрес Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/89214e1e-d581-11ea-a6fe-fa163e074e61_660.jpg Ирина Слуцкая Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала уход Алёны Косторной от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

Ранее Тутберидзе объявила об уходе 16-летней чемпионки Европы по фигурному катанию в Instagram. Она написала, что Косторная выдвинула к тренерскому штабу невыполнимые требования — представила список спортсменок, с которыми не хочет делить лёд. В комментариях тренер уточнила, что девушка ушла в группу Евгения Плющенко.

После этого Плющенко подверг резкой критике новые программы Алёны Косторной, поставленные ей в группе Тутберидзе. Выступления придётся менять, так как они «просто ужасные».

Слуцкая считает, что Косторная будет ещё какое-то время кататься на фундаменте, который был заложен Тутберидзе. Последняя в этой ситуации ведёт себя достойно.

К великому сожалению, вижу много негатива от Жени. Неэтично осуждать работу специалиста, воспитавшего целую плеяду замечательных спортсменок, олимпийских чемпионок и чемпионок мира, — подчеркнула спортсменка.

По её словам, если бы в этом году в канадском Монреале прошёл чемпионат мира, то подопечные Тутберидзе завоевали бы все награды, сообщает teamrussia.pro.

Как писал NEWS.ru, Плющенко анонсировал новые сенсации в российском фигурном катании после прихода в его академию Алёны Косторной. По словам тренера, в России много «потрясающих спортсменов», а уход Косторной из группы Этери Тутберидзе является только началом.