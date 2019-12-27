https://static.news.ru/photo/076df056-288a-11ea-a8b4-fa163e074e61_660.jpg Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате России, который проходит в Красноярске.

По итогам ритм-танца и произвольной программы спортсмены набрали 220,74 балла. Серебро завоевали Александра Степанова и Иван Букин (219,72), на третьем месте оказались Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (197,73).

Ранее сообщалось, что действующая чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова на чемпионате России по фигурному катанию планирует исполнить пять четверных прыжков, писал NEWS.ru.