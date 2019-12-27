Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате России, который проходит в Красноярске.
По итогам ритм-танца и произвольной программы спортсмены набрали 220,74 балла. Серебро завоевали Александра Степанова и Иван Букин (219,72), на третьем месте оказались Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (197,73).
Ранее сообщалось, что действующая чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова на чемпионате России по фигурному катанию планирует исполнить пять четверных прыжков, писал NEWS.ru.
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