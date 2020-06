Символ радуги украсит болиды «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/05f0b488-b49f-11ea-b6ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: firo Sportphoto/Global Look Press

Руководство «Формулы-1» объявило, что на болидах команд, а также на территориях вокруг трасс появятся символы радуги, состоящей из фирменных цветов всех десяти команд. Эта акция является частью инициативы под названием We Rase As One, которая направлена на борьбу с пандемией коронавируса и глобальным неравенством.

Акцию планируют начать на первом же этапе Гран-при в Австрии, который пройдёт с 3 по 5 июля, сообщает пресс-служба F-1. В последующий гонках можно будет увидеть новую интерпретацию инициативы We Rase As One, затрагивающую другие меньшинства. Также руководство чемпионата «Формулы-1» анонсировало создание специального комитета, который через спорт будет продвигать идеи терпимости.

Как писал NEWS.ru, руководство «Формулы-1» может Гран-при России с сентября на октябрь. Возможный перенос связан с изменениями в календаре. Из-за отменённых этапов в Азербайджане, Сингапуре и Японии руководство «Формулы-1» может поставить больше этапов в Европе. В таком случае Гран-при будет перенесён на октябрь.