Кубок президента РФ по байдаркам и каноэ станет отборочным к ЧЕ

https://static.news.ru/photo/d7a5f12a-dbda-11ea-8179-fa163e074e61_660.jpg Фото: ruscanoe/facebook.com

Сборная России намерена выступить сильнейшим составом на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ «Кубок президента Российской Федерации», которые станут отборочными к чемпионату Европы.

Нас радует, что, несмотря на пандемию, было много желающих приехать на Кубок президента РФ — из Франции, Португалии, все те, кто обычно соревнуется на этом турнире. У них нет международных стартов, поэтому они рассчитывали выступить у нас, но пока есть ограничения [из-за коронавируса] как по въезду, так и по выезду из России. Однако несколько иностранных спортсменов здесь будут — латвиец Алексей Румянцев и спортсмены из Литвы, пока не будем называть их фамилии, они приедут со справками, мы их протестируем. Среди россиян будут только сильнейшие, — сказала генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова на пресс-конференции, посвящённой мероприятию.

Она также добавила, что все спортсмены соскучились по турнирам и надеются принять участие в максимальном количестве заездов.

Мы также планируем участвовать в Кубке мира в Венгрии и чемпионате Европы в Румынии, они пока не отменены. Мы проводим отбор на них, в том числе и на Кубке президента, — добавила она.

В свою очередь генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Смирнов заявил, что ожидается участие около 370 спортсменов.

Для них мы традиционно обеспечиваем всё необходимое, — отметил Смирнов, добавив, что вход для зрителей будет бесплатным.

Кубок президента РФ пройдёт 15 и 16 августа на гребном канале в Крылатском.

Ранее в Москве состоялась 59-я ежегодная Большая московская регата — крупнейшее международное соревнование по академической гребле. Ежегодно в Москву, чтобы принять участие в соревновании, приезжают сотни спортсменов из десятка стран, писал NEWS.ru.