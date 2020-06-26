Предвыборная кампания в российском биатлоне вышла на финишную прямую. Как и два года назад, на пост президента Союза биатлонистов России претендуют пока действующий руководитель Владимир Драчёв и его соперник Виктор Майгуров, добившийся за это время более ощутимой поддержки, которая тем не менее не гарантирует ему заветного поста. Всё дело в особенностях устава СБР. Кроме того любой исход выборов не разрешит накопившихся противоречий как внутри СБР, так и проблем федерации на международной арене.

Кандидаты те же, расклад другой

Два года назад Владимир Драчёв победил Виктора Майгурова во втором туре выборов со «счётом» 40:16 и стал президентом СБР. Однако в прошедшем сезоне возглавляемая им федерация столкнулась с серьёзным кризисом власти. Бывший союзник Драчёва, первый вице-президент СБР Алексей Нуждов создал в правлении коалицию с его бывшим оппонентом, которая по сути лишила Драчёва возможности участвовать в принятии решений. Президент в свою очередь отказывался выполнять решения правления и лишил Нуждова и Майгурова права подписи финансовых документов. Единственным выходом из сложившейся ситуации виделась внеплановая отчётно-выборная конференция, которая должна заново избрать президента и членов правления. Однако выбор невелик.

Помимо Нуждова за прошедшие два года Майгуров приобрёл немало сторонников в регионах, недовольных невыполненными Драчёвым обещаниями и огромным количеством долгов федерации, начиная от отелей, в которых жила команда и заканчивая зарплатой сотрудникам. Пиком недовольства стало письмо 24 ветеранов биатлона к Драчёву с призывом уйти в отставку, по итогам которого выяснилось, что половина упомянутых в письме уважаемых людей его не только не подписывала, но и не видела в глаза. И сейчас до того, как 11 июля делегаты соберутся в Химках, участники конфликта их будут перетягивать их на свою сторону, а исход битвы могут решить несколько голосов.

Виктор Майгуров Валерий Шарифулин/ТАСС

Примечательно, что обе стороны до сих пор не представили внятной программы по выходу биатлона из кризиса, а продолжают сыпать взаимными обвинениями в подрывной деятельности. Ответом на них будут отчёты президента СБР и правления, который должен зачитать Нуждов, а также результаты проведённого в федерации аудита. Вопреки ожиданиям, других альтернативных кандидатов не нашлось, хотя определённая часть биатлонной общественности была готова поддержать Дмитрия Васильева и Анну Богалий, но те здраво оценили свои возможности, прежде всего в плане привлечения больших спонсоров, которые сейчас в биатлон не рвутся. Васильев при этом отказался баллотироваться и в правление.

Я бы хотел изменить в корне состояние нашего биатлона. На полумеры в виде места в правлении я также не согласен, потому что российский биатлон нуждается в глобальных, а не косметических изменениях, чтобы оставаться конкурентоспособным на мировой арене, — рассказал Васильев NEWS.ru.

Анна Богалий (архивное фото) Aleksander V.CHERNYKH & Aleksand/Global Look Press

Богалий выдвинулась в правление не только сама, но и вместе с единомышленниками: мужем, действующим членом правления и президентом федерации биатлона Сахалинской области Андреем Левуниным и судьёй Сергеем Просвирниным, который активно помогает им развивать детско-юношеский биатлон. Именно за развитие этого направления их команда и стремится отвечать в составе нового правления при поддержке будущего президента.

Мы готовы работать в команде с тем кандидатом в президенты и президентом, который разделяет нашу философию, будет использовать наши компетенции, готов нам доверять. Если таких не найдётся — мы снимем свои кандидатуры, потому что идём на выборы не ради места в Правлении СБР, а для реальной работы, — приводит слова Богалий официальный сайт её соревнований «Кубок Богалий — Skimir».

Судя по всему, не будет в этот раз и технических кандидатов, которые в последний момент снимают свои кандидатуры в поддержку кого-то из фаворитов, хотя такие предложения некоторым представителям регионов поступали.

Драчёву хватит и трети голосов

У действующего президента СБР, несмотря на потерю популярности, есть преимущество. Для того чтобы сохранить пост, по уставу СБР ему будет достаточно получить треть голосов от числа делегатов, то есть порядка 15. Задача вполне выполнимая, учитывая административный ресурс депутата Государственной Думы. Однако сражение ему предстоит на чужом поле. Его оппонент, бывший полковник ФСБ Нуждов активно обзванивает руководителей региональных федераций. Он проводит конференцию на территории Московской области, чью федерацию биатлона он возглавляет и готов помочь делегатам с проездом, размещением, питанием и другими вопросами.

Алексей Нуждов Сергей Булкин/NEWS.ru

Также он предложил назначить главой счётной комиссии старейшину российского биатлона, 86-летнего заслуженного тренера СССР Александра Привалова. Вместе с ним туда могут войти и другие мастодонты: Виктор Маматов, Геннадий Раменский, Александр Елизаров. Привалов намерен предложить тайное голосование, которое позволит назначенным регионами выборщикам скрыть истинное направление своих голосов.

Если в первом туре две трети кворума проголосуют за переизбрание Драчёва, то затем они же выберут и Майгурова, который станет президентом СБР. После этого будет сформирован новый состав правления и попечительский совет, который будет обеспечивать федерации необходимую финансовую поддержку. Возглавить его, скорее всего, предложат министру строительства и ЖКХ, бывшему губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву. Если срочные финансовые проблемы новому руководству удастся решить, то с другими вопросами выхода из кризиса не видно.

С декабря 2017 года СБР переведён в статус временного члена Международного союза биатлонистов (IBU). Это значит, что у России уже три года нет права голоса, нет права занимать должности и проводить международные соревнования. В IBU у Виктора Майгурова неоднозначная репутация, так как его имя ассоциируется с обвиняемым в коррупции экс-президентом СБР Андерсом Бессебергом, с которым у Майгурова были хорошие рабочие и личные отношения. Более того в ходе дальнейших расследований могут быть обнаружены и не совсем приятные факты, которые точно не будут способствовать восстановлению СБР в правах. Кроме того вынесение обвинительных приговоров по спорным делам российских биатлонистов Ольги Зайцевой, Яны Романовой, Ольги Вилухиной, Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова могут привести к новым штрафам и санкциям, а при этом ещё неизвестно какие данные IBU получил от ВАДА о сокрытии положительных проб в Московской лаборатории.

Во-вторых, среди разношёрстной публики, готовой поддержать сейчас Майгурова также могут возникнуть противоречия. Нуждов попытается взять под контроль и новый состав правления и лишить президента статуса безоговорочного лидера, как он уже проделал с Драчёвым. В качестве руководителя тренерским штабом сборной они видят Валерия Польховского, которого Драчёв не утвердил главным тренером и сформировал штаб команды вопреки его рекомендациям. Если потом вернуть Польховского, взгляды которого на тренировочный процесс могут отличаться от видения его старшими тренерами Михаилом Шашиловым и Юрием Каминским, то конфликты и противоречия начнутся с начала отбора в команду, как это было и в прошлом сезоне.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Наконец, в случае нарушений Устава и законодательства об общественных организациях команда Драчёва может обжаловать результаты конференции и тогда биатлон останется без власти до окончания судебных разбирательств или до того момента, когда терпение министерства спорта лопнет, оно лишит СБР государственной аккредитации и перейдёт к прямому финансированию сборных команд России.

Но и в случае, если план оппозиции провалится, и Драчёву удастся сохранить власть, чуда не произойдёт. Если президент не смог за два года выстроить нормальную систему управления, сложно представить, что он сможет её построить за несколько месяцев до начала сезона. Финансовые проблемы и долги федерации никуда не исчезнут, а многолетний спонсор «Газпром» приостановил финансирование размером в 50 млн рублей в год. Наконец, в этом случае под боком у него окажется всё то же, оппозиционно настроенное правление, от которого не стоит ждать помощи в решении насущных проблем.

Беда нашего биатлона не в Драчёве или Майгурове, а в отсутствии нормальной системы управления и выстроенной на несколько лет вперёд стратегии развития. Человека, способного эти вопросы решить, сейчас в российском биатлоне нет, а потому скандалы, интриги и война каждого с каждым будут уничтожать популярный вид спорта и дальше.