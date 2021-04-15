Россия лидирует после первого дня командного ЧМ по фигурному катанию

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Сборная России занимает первое место по итогам первого соревновательного дня командного чемпионата мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Осаке.

Всего за день российские фигуристы заработали 49 баллов: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые идут первыми после ритм-танца, получили 12 баллов, Анна Щербакова (1-е место после короткой программы) — 12 баллов, Елизавета Туктамышева (2-е место после короткой программы) — 11 баллов, Михаил Коляда (5-е место после короткой программы) — 8 баллов, Евгений Семененко (7-е место) — 5 баллов.

Второе место занимает команда США — 47 баллов. На третьей строчке — Япония (42 балла).

Ранее NEWS.ru писал, что известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян, под чьим руководством, в частности, занимается трёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Нэтан Чен, стал консультантом российской фигуристки Александры Трусовой. Об этом сообщает источник «Спорт-Экспресс».