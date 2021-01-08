Российский лыжник выиграл общий зачёт «Тур де Ски» второй год подряд

https://static.news.ru/photo/9cac2e3a-5359-11eb-8247-fa163e074e61_660.jpg Александр Большунов Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Общий зачёт многодневной гонки «Тур де Ски» выиграл российский лыжник Александр Большунов. Это произошло второй год подряд.

«Тур де Ски» завершился в воскресенье гонкой с общего старта свободным стилем в Валь-ди-Фьемме (Италия). При этом в нынешнем сезоне 24-летний россиянин одержал пять побед и трижды оказывался на подиуме в рамках многодневки. В результате Большунов стал победителем «Тур де Ски» с общим временем 3 часа 32 минуты 32,3 секунды.

2 января Большунов победил в забеге с общего старта на 15 километров классическим стилем, писал NEWS.ru. А 1 января спортсмен стал вторым в спринте, принеся России первую медаль на «Тур де Ски». Первым к финишу тогда пришёл итальянец Федерико Пеллегрино.

Второе место в общем зачёте «Тур де Ски» занял француз Морис Манифика (+3 минуты 23,9 секунды), на третьем месте многодневку закончил россиянин Денис Спицов (+3.36,7).

Как писал NEWS.ru, лыжные сборные России, Швеции и Франции оштрафованы за нарушение масочного режима на «Тур де Ски». Представители указанных стран были замечены на турнире без масок. Первый этап многодневки стартовал в швейцарском Валь-Мюстаире 1 января. Сборные были оштрафованы на 250 швейцарских франков (около €230). Позже стало известно, что масочный режим нарушили российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Ступак. Они не будут сняты с соревнований.