Россиянин Большунов взял золото в масс-старте на «Тур де Ски»

https://static.news.ru/photo/c0130bd2-4d0a-11eb-af6f-fa163e074e61_660.jpg Александр Большунов Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский лыжник Александр Большунов победил в забеге с общего старта на 15 километров классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-Мюстаире (Швейцария).

Время Большунова — 34 минуты 9,8 секунды. Ставший вторым представитель Швейцарии Дарио Колонья отстал от лидера на 23,5 секунды. Замкнул тройку сильнейших с отставанием в 25,3 секунды ещё один россиянин Иван Якимушкин.

В женском масс-старте на 10 километров победила шведка Линн Сван, её результат — 30 минут 9,9 секунды. Серебро у россиянки Юлии Ступак, она отстала на 0,7 секунды. Бронза досталась американской спортсменке Джессике Диггинс.

Как передавал NEWS.ru, 1 января Большунов стал вторым в спринте, принеся России первую медаль на «Тур де Ски». Россияне Глеб Ретивых и Артём Мальцев заняли четвёртое и пятое места соответственно. Первым пришёл итальянец Федерико Пеллегрино, второе место у француза Ришара Жува.

Многодневка проходит с 1 по 10 января в швейцарском Валь-Мюстаире, а также в итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме.