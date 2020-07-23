Российские фигуристы получили 11 квот для участия в ЧМ-2021

https://static.news.ru/photo/bc8710cc-cce4-11ea-8092-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список квот для национальных сборных по фигурному катанию на сезон-2020/21. Так, на чемпионате мира 2021 года, который должен пройти с 22 по 28 марта в Стокгольме, российские фигуристы получили 11 мест.

Как сообщает пресс-служба ISU, на ЧМ-2021 будут использованы национальные квоты, определённые по итогам чемпионата мира 2019 года. России выделили по три квоты в парном катании, танцах на льду и женском одиночном катании и две — для мужчин-одиночников.

Чемпионат мира — 2020 был отменён в связи с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, первые отмены юниорских этапов Гран-при начались ещё в мае. Сначала из игры вышла Словакия, сняв домашний этап, который должен был состояться в сентябре. Затем её примеру последовала Канада. Видимо, в какой-то момент осознав, что в нынешних условиях спасти юниорские этапы Гран-при не удастся, Международный союз конькобежцев (ISU) отменил всю серию. Однако отмена юниорской серии Гран-при может иметь куда более негативный эффект. Следом за юниорами международных стартов могут лишиться и взрослые спортсмены. Под огромным вопросом находится взрослый этап Гран-при в Китае.