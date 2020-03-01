Российский биатлонист Никита Поршнев занял восьмое место в гонке преследования на чемпионате Европы в Минске. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал о первом полноценном сезоне в Кубке мира, успешном чемпионате мира, работе с тренером Сергеем Белозёровым и ошибке, которая не позволила побороться за медали.

— Чемпионат Европы завершён. Какими видятся для вас его итоги?

— В спринте чувствовал себя немного тяжеловато и был не доволен ходом, но в стрельбе не прошёл только один габарит. Сегодня был шанс бороться, но все мои планы разрушились на последней стрельбе. Я рад, что боролся, но это был полезный опыт для меня. К сожалению, сложилось так, что два круга штрафа не позволили мне подняться выше восьмого места.

— У вас были силы на последний круг, если бы пришлось с норвежцами зарубиться за медаль?

— Если бы я был рядышком, смог бы подержаться за ними и побороться. Это было бы интереснее, чем идти одному. Я видел перед собой Карима Халили, но он хорошо готов и было видно, что он мог добавить. Он даже обошёл Матвея, а я не смог к нему приблизиться. Я не стал сильно упираться, поняв, что Матвея не достать, а сзади меня никого нет.

— Как вам бежалось в дождь? Высокому спортсмену тяжелее на такой трассе?

— Не скажу, что тяжелее. У меня всё зависит от самочувствия. Если оно позволяет бороться, мне подходит любая трасса, а если кому-то трасса не подходит, значит надо менять вид спорта. Мы — биатлонисты — бегаем в любую погоду и должны уметь справляться с любыми погодными условиями.

— Как вам удаётся сохранять стабильность в первый полноценный сезон в Кубке мира?

— В этом году я проделал хорошую работу, поэтому получается выступать без срывов, хотя по-прежнему чего-то не хватает. Самочувствие у меня переменное, где-то лучше, а где-то тяжелее. Я всегда сохраняю надежду, что завтра будет лучше, чем сегодня. С таким настроением и выхожу на старт.

Никита Поршнев Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

— Чемпионат мира в этом году сложился лучше, чем в прошлом?

— Конечно. Я доволен, как выступил на чемпионате мира. Для меня попадание в масс-старт — это хороший результат. Для страны это плохо, потому что стране нужны медали, но относительно своих результатов я выступил достойно.

— Вам помогает, что вы со старшим тренером Сергеем Белозёровым хорошо знаете друг друга и работали ещё до сборной?

— Сергей Иванович ко всем относится одинаково. К каждому у него индивидуальный подход. Для него каждый спортсмен дорог, поэтому я не чувствую к себе особого отношения. Он умеет ставить реальные цели, которые я могу выполнить при удачном раскладе и хорошем самочувствии. Перед чемпионатом Европы он сказал, что если в спринте я буду в десятке, то в преследовании смогу побороться за медали.

— Насколько вам удалось выполнить его установку?

— Почти так и получилось. Я был 11-м в спринте, а в преследовании не справился со стрельбой, поэтому не смог побороться за призы. Также и перед чемпионатом мира он говорил, что я способен отобраться в масс-старт, хотя мне тяжело было бороться с топовыми спортсменами. Белозёров знает меня хорошо, и мне действительно комфортно с ним работать.

— Ваша супруга в этом году только один раз бежала на Кубке мира, но здесь вы снова вместе. Вам помогает присутствие близкого человека?

— Конечно, Настя помогает мне всегда. Даже когда она далеко, мы остаёмся на связи. В этом году у нас было много совместных сборов, в том числе новогодний. Но мы с ней понимаем, зачем приехали сюда, и к любым стартам относимся профессионально. Поддерживаем себя в хорошей форме и не нарушать режим, чтобы не вредить результату.

