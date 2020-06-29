Почётный глава ФФККР назвал Тутберидзе лучшим тренером мира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятиборец ЦСКА Сергей Карякин выписан из военного клинического госпиталя имени Вишневского после госпитализации с подозрением на коронавирус.

Мне сделали два теста на коронавирус, и они оба оказались отрицательными. Но я могу сказать, что коронавирус не был выявлен практически ни у одного человека, кто был со мной госпитализирован...