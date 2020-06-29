Почётный глава ФФККР назвал Тутберидзе лучшим тренером мира

https://static.news.ru/photo/ead9f572-ba27-11ea-a07f-fa163e074e61_660.jpgЭтери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев назвал Этери Тутберидзе лучшим тренером в мире, отметив, что она заслуживает награды Международного союза конькобежцев (ISU).
Тутберидзе является лучшим тренером мира. Для меня даже и вопросов не возникает. С ней действительно связана эпоха, которую она сама создала, — цитирует Писеева РИА Новости.
На получении премии также претендуют канадец Брайан Орсер и рмянский специалист Рафаэль Арутюнян.
Ранее NEWS.ru писал, что фанаты олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию россиянки Алины Загитовой обрушились с критикой на ISU из-за непопадания спортсменки в число победителей премии ISU Skating Awards. Также поклонники россиянки запустили два хештега в поддержку спортсменки: #WeVotedForAlinaZagitova («Мы голосовали за Алину Загитову») и #BoycottAwardCorruptISU («Бойкот премии коррумпированного ISU»).