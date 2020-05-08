Плющенко рассказал о начале работы с Трусовой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Известный тренер Этери Тутберидзе отписалась от фигуристки Александры Трусовой в соцсетях. Теперь она не значится в её подписках Instagram.

Известный тренер Этери Тутберидзе отписалась от фигуристки Александры Трусовой в соцсетях. Теперь она не значится в её подписках Instagram. По всей видимости, наставник не может смириться с уходом воспитанницы у...