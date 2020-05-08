Плющенко рассказал о начале работы с Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что работа с Александрой Трусовой начнётся сразу после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. По его словам, пока они общаются дистанционно, укрепляя знакомство.
Закончатся все эти вирусы, сразу выйдем на лёд с уже подготовленными планами. Давайте чуть подождём. И посмотрим в конце или даже середине сезона, каким будет новый образ Трусовой, каким станет скольжение, — цитирует Плющенко Sports.ru.
Олимпийский чемпион отметил, что уже договорился с отечественными и зарубежными хореографами, составляются программы, подбирается музыка.
Для чего я создавал академию? Не просто, чтобы она была, а чтобы воспитывать классных фигуристов. Я на это настроен очень серьёзно. И мне очень нравится тренировать — это моя страсть, моя профессия, — пояснил Плющенко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что распад непобедимого трио Тутберидзе, вызванный переходом Трусовой к Плющенко, поразил многих болельщиков. Но не стоит удивляться: этот союз рано или поздно должен было расколоться. Друзья-соперники в мире спорта не самое распространённое явление. Да и в фигурном катании чаще встречаются противостояния дуэтов, нежели трио. О самых драматичных баталиях между спортсменами рассказывается в материале NEWS.ru.