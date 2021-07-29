Пловец Рылов с олимпийским рекордом принёс России девятое золото

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Анна Пракатень финишировала второй в финале академической гребли для одиночек на Олимпийских играх в Токио. Она преодолела дистанцию за 7 минут 17,39 секунды.

Высшую ступень пьедестала 28-летняя россиянка уступила только Эмме Твигг из Новой Зеландии, установившей новый олимпийский рекорд (7 минут 13,97 секунды). Третьей была австрийка Магдалена Лобниг (7 минут 19,72 секунды). Последний...