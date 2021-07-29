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Пловец Рылов с олимпийским рекордом принёс России девятое золото

05:21, 30 июля 2021
Пловец Рылов с олимпийским рекордом принёс России девятое золото Евгений Рылов Фото: Xu Chang/XinHua/Global Look Press
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Российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио, быстрее всех преодолев дистанцию 200 метров на спине.

Время россиянина — 1 минута 53,27 секунды, что стало новым олимпийским рекордом, которым прежде владел американец Тайлер Клэри (1.53,41).

Вторым в финале стал американец Райан Мерфи (отставание — 0,88 секунды), третьим — британец Люк Гринбэнк (+1,45).

Для Рылова это второе золото Токио-2020, а для российской команды — девятая высшая награда Олимпиады.

Ранее стало известно, что Евгений Рылов в Токио завоевал для сборной России золотую медаль Олимпиады в плавании. Подобный успех для российских пловцов стал первым за 25 лет. Рылов оказался лучшим на дистанции 100 метров на спине, показав время 51,98 секунды, что стало новым рекордом Европы.

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