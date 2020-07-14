Павлов стал спортивным директором «Локомотива»

https://static.news.ru/photo/77b00168-c5b7-11ea-867a-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/public41570916

Диагональный нападающий сборной России по волейболу Николай Павлов завершил свою игровую карьеру, сообщает пресс-служба национальной команды.

38-летний волейболист переходит на должность спортивного директора новосибирского «Локомотива», в составе которого провёл большую часть карьеры (2006–2011, 2016–2019).

Павлов является чемпионом Европы и победителем Мировой лиги. Он также выступал за «Юракадемию» из Харькова (1998–2005), московские «Луч» (2005/06) и «Динамо» (2011/12), нижегородскую «Губернию» (2012–2015), итальянскую «Латину» (2015/16) и словацкую «Прьевидзу».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский спортсмен Алексей Спиридонов подписал контракт с катарским волейбольным клубом «Аль-Ахли». Соглашение рассчитано на один сезон. Волейболист вылетит в Катар после открытия границ. Также отмечается, что Спиридонов не смог подписать контракт с греческим «Олимпиакосом» — клуб отказался от сотрудничества.