Павлов стал спортивным директором «Локомотива»

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Павлов является чемпионом Европы и победителем Мировой лиги. Он также выступал за «Юракадемию» из Харькова (1998–2005), московские «Луч» (2005/06) и «Динамо» (2011/12), нижегородскую «Губернию» (2012–2015), итальянскую «Латину» (2015/16) и словацкую «Прьевидзу».
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский спортсмен Алексей Спиридонов подписал контракт с катарским волейбольным клубом «Аль-Ахли». Соглашение рассчитано на один сезон. Волейболист вылетит в Катар после открытия границ. Также отмечается, что Спиридонов не смог подписать контракт с греческим «Олимпиакосом» — клуб отказался от сотрудничества.