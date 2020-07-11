Чемпион Европы по волейболу Спиридонов перешёл в катарский «Аль-Ахли»

Российский спортсмен Алексей Спиридонов подписал контракт с катарским волейбольным клубом «Аль-Ахли».
Соглашение рассчитано на один сезон. Волейболист вылетит в Катар после открытия границ,
Также отмечается, что Спиридонов не смог подписать контракт с греческим «Олимпиакосом» — клуб отказался от сотрудничества.
Спиридонов является чемпионом Европы 2013 года. Ранее он выступал за уфимский «Урал», казанский «Зенит», красноярский «Енисей», «Факел» из Нового Уренгоя и подмосковную «Искру».
Как писал NEWS.ru ранее, Алексей Спиридонов устроил потасовку на детском теннисном турнире в Уфе. Организаторы мероприятия решили снять с финала дочь Спиридонова, что не понравилось спортсмену. Он был агрессивно настроен и оскорблял других родителей юных участников турнира.
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