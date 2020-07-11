Чемпион Европы по волейболу Спиридонов перешёл в катарский «Аль-Ахли»

https://static.news.ru/photo/ba30582a-c36a-11ea-9d03-fa163e074e61_660.jpg Алексей Спиридонов Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Российский спортсмен Алексей Спиридонов подписал контракт с катарским волейбольным клубом «Аль-Ахли».

Соглашение рассчитано на один сезон. Волейболист вылетит в Катар после открытия границ, передаёт ТАСС.

Также отмечается, что Спиридонов не смог подписать контракт с греческим «Олимпиакосом» — клуб отказался от сотрудничества.

Спиридонов является чемпионом Европы 2013 года. Ранее он выступал за уфимский «Урал», казанский «Зенит», красноярский «Енисей», «Факел» из Нового Уренгоя и подмосковную «Искру».

Как писал NEWS.ru ранее, Алексей Спиридонов устроил потасовку на детском теннисном турнире в Уфе. Организаторы мероприятия решили снять с финала дочь Спиридонова, что не понравилось спортсмену. Он был агрессивно настроен и оскорблял других родителей юных участников турнира.