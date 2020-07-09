Вице-чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Мария Сотскова объявила о завершении карьеры. Её спортивный путь не был гладким. За несколько сезонов она прошла чуть ли не через все этапы карьерного пути: от удачных юниорских стартов и выступления на Олимпиаде до больших провалов. И ни смена тренера, ни работа с психологом не помогли ей снова обрести себя в спорте. Из чего состоял путь Сотсковой, чью карьеру можно разделить на до и после Олимпиады 2018 года, — рассказывает NEWS.ru.

До Олимпиады

Юниорский период Мария Сотскова провела весьма ярко. В дебютном для себя сезоне-2013/2014 годов она смогла не только отобраться в финал Гран-при, но и занять первое место, при этом оставив позади россиянок Серафиму Саханович и Евгению Медведеву. В следующем году она вновь прошла в финал, но уже осталась без призовых мест. В том сезоне Медведева оказалась сильнее.

Последний год в юниорах был богат на серебряные медали. В традиционном финале юниорской серии она расположилась на второй строчке. Затем Мария приняла участие в юношеских Олимпийских играх, где за счёт удачной произвольной программы смогла завоевать серебряные медали. Такой же результат был и на юниорском чемпионате мира в Дебрецене.

Ко взрослому сезону спортсменка решила подойти с новым тренером, сменив Светлану Панову, которая вырастила фигуристку, на Елену Буянову. В целом это принесло положительный эффект. Фигуристка начала сильно прибавлять, от старта к старту улучшая свои показатели. Что касается результатов, то во многих соревнованиях, в которых она принимала участие, ей удалось завоевать призовые места. Серебро и бронза на двух этапах Гран-при в 2016 году (финал серии, к сожалению, оказался провальным), ей впервые удалось забраться на пьедестал национального чемпионата, что способствовало участию в главных международных первенствах. На чемпионате Европы в 2017-м Сотскова остановилась в шаге от пьедестала, а на мировом первенстве заняла восьмое место, что позволило спортсменке завоевать для сборной России три путёвки на Олимпийские игры. Третьей из них спортсменка в итоге воспользовалась сама.

Многообещающий старт олимпийского сезона (серебряные медали в финалах Гран-при и чемпионата России) в результате не увенчался успехом. Главное соревнование в карьере фигуристка провалила. Но само участие в Олимпийских играх — это уже большое достижение. Не каждый спортсмен может похвастаться таким опытом. Та же чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева ещё ни разу не принимала участие в Олимпиаде.

Правда, к сожалению, главный старт в карьере не придал дополнительного импульса росту спортсменки. Наоборот, Олимпийские игры стали отправной точкой в череде последующих неудач.

После Олимпиады

Постолимпийский сезон многим спортсменам даётся непросто, и Мария не стала исключением. Седьмое и девятое места на двух этапах Гран-при в 2018-м не позволили ей пробиться в финал серии. А провальное выступление в национальном первенстве с итоговым 16-м местом лишило её чемпионатов Европы и мира. Даже на Универсиаде 2019 года она заняла только седьмое место.

Мария Сотскова Сергей Булкин/NEWS.ru

Но, как известно, беда не приходит одна. Перед стартом прошедшего сезона, который в итоге стал последним в карьере спортсменки, у Сотсковой скончался отец. Смерть близкого человека стала для фигуристки большим ударом. Мария хоть и нашла в себе силы продолжить карьеру, но вряд ли семейная трагедия отпустила её полностью.

Последний сезон спортсменка провела под руководством Светланы Соколовской. Но Сотскова выступила только на Мемориале Нелепы, где заняла седьмое место, и на этапе Гран-при во Франции, который принёс спортсменке 11 место. На этом всё.

На фоне всех проблем и неудачных стартов завершение карьеры кажется логичным решением. Да, фигуристке было всего 20 лет. Да, у нас есть примеры Елизаветы Туктамышевой (23 года) и Евгении Медведевой (20 лет), которые продолжают бороться. Но Сотскова — это другая история. В нынешних реалиях, когда в женском фигурном катании доминируют в основном юные девочки, Марии было бы тяжело конкурировать с ними, считает олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Ещё в конце прошлого года все понимали, что Мария Сотскова будет заканчивать карьеру. Трудно в нынешних реалиях ей бороться, столько молодёжи сейчас идёт. Мария девочка умная, она приняла единственно верное для себя решение, — заявила Бестемьянова корреспонденту NEWS.ru.

Но не только большая конкуренция побудила фигуристку завершить карьеру. Сотскова в своём прощальном письме призналась, что в последнее время испытывала проблемы со здоровьем. Ей даже пришлось обращаться к психологу.

Я всегда с искренней любовью относилась ко всему, что делала. Но есть обстоятельства, которые медленно разрушали мою веру, ставили настолько непроходимые препятствия, и пришло осознание, что это конец. Конец моей спортивной карьеры. Появились факторы, которые ни в коем случае не пошатнули мою силу, но и не позволили бороться, несмотря на желание. Даже длительная и сложная работа с психологами не смогла помочь в должной мере. После тяжёлых переживаний у меня начались проблемы со здоровьем, которые окончательно привели к такому трудному для меня решению, — написала Сотскова на своей странице в Instagram.