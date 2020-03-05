В биатлоне снова полыхает. Из Италии в Союз биатлонистов России (СБР) пришли документы по делу о рейде полиции на Александра Логинова и Александра Касперовича. Вместо того чтобы внимательно изучить эти материалы и сделать качественный перевод, СБР вбрасывает в СМИ через Дмитрия Губерниева и Владимира Драчёва информацию о том, что публикация интервью Тихонова на NEWS.ru якобы стала причиной заявления в полицию со стороны менеджера антидопингового комитета Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек. Однако, изучив внимательно обстоятельства дела, NEWS.ru приходит к выводам, что публикация лишь подтверждает данные, содержащиеся в доносе и материалах проверки, а СБР пытается свалить на прессу свою неспособность обеспечить присутствие на турнире личного тренера.

Причина

Личный тренер лидера сборной России и единственного биатлониста, боровшегося и завоевавшего медали на чемпионате мира, Александра Логинова Александр Касперович остался без аккредитации. Формальная причина для этого — отсутствие квот для личных тренеров, которую всегда озвучивал президент СБР Владимир Драчёв. Фактическая — давний конфликт Касперовича с новым руководством, которое освободило его от всех должностей, пыталось обвинить в нечестных действиях и было недовольно сохранившейся устойчивой связью с Александром Логиновым, который, к тому же, летом вступил в контрактный спор с СБР, отстаивая право носить рекламу личного спонсора, который помог ему в самый сложный период карьеры и сейчас помогает, предоставляя профессиональных адвокатов.

Фрагмент письма Сары Фуссек в итальянскую полицию NEWS.ru

Касперович работал с Логиновым на заключительном сборе в Риднауне и помог ему, в отличие от остальных членов сборной России, улучшить форму и выйти на пиковые кондиции, благодаря которым он завоевал золото в спринте и бронзу в преследовании. Сам Александр всегда подчёркивал особую роль личного наставника и в психологической подготовке. Не случайно в этом сезоне он поднимался на подиум именно на тех этапах, где присутствовал Касперович. Одним словом, это не просто номинальный личный тренер, как у большинства сборников, а человек, ведущий и корректирующий подготовку главной биатлонной звезды России. В своё время Антон Шипулин, будучи в таком же статусе, возил на этапы Кубка мира сразу двух личных тренеров — Андрея Крючкова и Андрея Гербулова. Прояви СБР большую гибкость в вопросе распределения аккредитаций, и никаких проблем бы не было.

Следствие

Желая поддержать подопечного на трассе, Касперович принял руку помощи от украинцев. Президент соседней федерации Владимир Брынзак дал ему аккредитацию члена своей команды, дающую доступ на трассу, где Касперович в спринте и преследовании поддерживал своего подопечного. В других зонах, в том числе в Family Club, где питаются члены сборных команд, Касперович не появлялся, а видели его за это время лишь коллеги по цеху и президент СБР Владимир Драчёв. Иностранцы вряд ли знали, настоящая у Касперовича аккредитация или нет. Носил он её тыльной стороной, где нет фото, а проверять никому и в голову не придёт. Россияне, конечно, знали, кто дал и зачем, и вполне могли этой информацией поделиться с IBU.

Александр Касперович с поддельной аккредитацией NEWS.ru

16 февраля представитель Международного союза биатлонистов подошёл к тренеру и уличил его в подмене. Налицо был спланированный донос. Касперович отдал аккредитацию, сознался в обмане, принёс извинения и был готов оплатить положенный штраф в €500, но «административкой» дело не ограничилось. Та самая Сара Фуссек решила собрать всю информацию о присутствии Касперовича на чемпионате мира, включая публикации в прессе, напомнила о допинговом прошлом его подопечного и написала заявление в полицию спустя три дня, а ещё через три дня и случился этот налёт.

Ложный след

В заявлении Фуссек в разделе «Дополнительная информация» есть восемь пунктов. В шести из них — ссылки на различные материалы в прессе, в том числе и на интервью Александра Тихонова NEWS.ru, в котором он лишь подтверждает факт наличия у Касперовича украинской аккредитации, но не говорит о подлоге. Сам по себе навести на какие-то мысли о махинации этот материал не мог, но если его целенаправленно прислали в IBU с просьбой приложить к делу, то это совсем другое.

«Интервью с Александром Тихоновым подтверждает этот случай», — говорится в заявлении Фуссек. Если вы дружите с логикой, то понимаете, что подтвердить можно только уже установленный факт, а значит, причиной расследования интервью Тихонова быть никак не могло. Однако комментатор Дмитрий Губерниев, в последнее время находящийся в конфликте с Тихоновым, и Драчёв сегодня дружно сделали информационный вброс о том, что именно Тихонов стал тем самым «стукачом», с которого всё началось. Таким образом, СБР выводит себя из-под удара сразу по двум направлениям: невыдача аккредитации Касперовичу и доклад в IBU о его «левой» аккредитации, который и стал причиной начала расследования.

Любопытно, что в списке «литературы» присутствует ещё одно интервью Александра Тихонова, в котором четырёхкратный олимпийский чемпион жёстко критикует тренерский штаб сборной, называя его худшим в истории, и нового вице-президента по спорту Валерия Польховского, обвиняя его в распространении допинга. Эти слова в докладе Фуссек приписаны Касперовичу, что наводит на мысль, что дама не сама занималась поиском информации, а в спешке отрабатывала присланные ей источники.

Опровержение

Итак, почему версия СБР в итоге оказывается несостоятельной. Во-первых, IBU предъявил претензии Касперовичу в использовании чужой аккредитации, по его собственным словам и словам свидетелей, 16 февраля, а интервью Тихонова вышло 17 февраля. Во-вторых, в докладе Фуссек один из пунктов изложен так: «Доклады о том, что Александр Касперович присутствовал на чемпионате мира по фальшивой аккредитации». А уже в следующем говорится, что эта информация подтверждается в интервью Александра Тихонова. Таким образом, если бы этого интервью не было, доклад состоял бы из семи пунктов вместо восьми, но глобально ничего бы не изменилось.

Наконец, о планах СБР перевернуть ситуацию с ног на голову за неделю до получения письма из итальянской полиции проговорился глава медиаслужбы Константин Бойцов.

Если уж выстроить хронологию строго — сперва появилось интервью незабвенного Александра Ивановича Тихонова NEWS.RU (17 февраля), где он прямым текстом сообщил, что у личного тренера Касперовича украинская аккредитация. Касперовича встретили и запротоколировали на трассе с аккредитацией на чужое имя и сборной, к которой он отношения не имел априори. Ну данные дела поступили к Фуссек, и она дала делу ход, а карабинеры придали этому делу запредельную инерцию. И с кого все началось? — написал Бойцов на своей странице в Facebook.

А началось всё как раз с упрямства руководства СБР и невыданной аккредитации, а затем продолжилось анонимным доносом, от которого сейчас пытаются отвлечь внимание общественности. Так, может, лучше СБР не наводить тень на плетень, а провести внутреннее расследование и вывести на чистую воду доносчика и предателя национальных интересов, тем более что соответствующие специалисты в правлении имеются.