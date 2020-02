Кристиансен отметил, что у россиянина было «тёмное» прошлое, но он отбыл дисквалификацию и сейчас на чемпионате мира конкурирует на равных, сообщает Aftenposten.

Time to catch some sleep as tomorrow we have 2 exciting pursuits! Good night from the #antholz2020 medal ceremony of the men sprint!

(Manzoni) pic.twitter.com/xvyF47sH09