Биатлонист сборной Норвегии Ветле Шостад Кристиансен призвал уважать победу Александра Логинова в спринтерской гонке чемпионата мира в Италии. Ровесник россиянина, с которым они спорят за награды ещё с юниоров, заявил, что победа Логинова не вызывает сомнений.
Кристиансен отметил, что у россиянина было «тёмное» прошлое, но он отбыл дисквалификацию и сейчас на чемпионате мира конкурирует на равных, сообщает Aftenposten.
Мы должны соблюдать правила. И должны признать, что он оказался в спринте лучше нас, — сказал Кристиансен.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Логинов и его личный тренер Александр Касперович поступили разумно, когда решили готовиться к чемпионату мира отдельно от остальной сборной России, заявил четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Он добавил, что это биатлониста и спасло.