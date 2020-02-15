https://static.news.ru/photo/6f770f7c-5074-11ea-a5f7-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Hahne/Eibner-Pressefoto/imago-images.de/Global Look Press

Биатлонист сборной Норвегии Ветле Шостад Кристиансен призвал уважать победу Александра Логинова в спринтерской гонке чемпионата мира в Италии. Ровесник россиянина, с которым они спорят за награды ещё с юниоров, заявил, что победа Логинова не вызывает сомнений.

Кристиансен отметил, что у россиянина было «тёмное» прошлое, но он отбыл дисквалификацию и сейчас на чемпионате мира конкурирует на равных, сообщает Aftenposten.

Мы должны соблюдать правила. И должны признать, что он оказался в спринте лучше нас, — сказал Кристиансен.

Time to catch some sleep as tomorrow we have 2 exciting pursuits! Good night from the #antholz2020 medal ceremony of the men sprint!

(Manzoni) pic.twitter.com/xvyF47sH09 — IBU World Cup (@IBU_WC) February 15, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Логинов и его личный тренер Александр Касперович поступили разумно, когда решили готовиться к чемпионату мира отдельно от остальной сборной России, заявил четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Он добавил, что это биатлониста и спасло.