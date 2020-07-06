Мишин высказался о возможной отмене соревнований по фигурному катанию

Российский тренер Алексей Мишин, у которого занимается Елизавета Туктамышева, отреагировал на появившуюся информацию о возможной отмене международных стартов по фигурному катанию до конца 2020 года.
Я бы хотел, чтобы будущее фигурного катания имело такой вид: более плотный, насыщенный, интенсивный — то, что сейчас наблюдается в нашем виде спорта и в юниорском Гран-при, и во взрослом, и стартах чемпионатов. Я не приветствую отмену соревнований! — сказал Мишин корреспонденту NEWS.ru.
По его мнению, любая отмена международных турниров и уменьшение интенсивности проведения турниров — вещь не позитивная, потому что фигуристы соревнуются практически круглый год, регулярно переезжая с одного континента на другой.
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