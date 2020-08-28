Мишин о фигуристе Ханю: «Смерть» соперника — это не радость

Российский тренер Алексей Мишин прокомментировал отказ двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Юдзуру Ханю выступать на этапах Гран-при в сезоне-2020/21.
Я люблю Юдзуру Ханю и уважаю его решение. Раз он отказался выступать в Гран-при, значит, на то были веские причины. Как это может помочь российским мужчинам-одиночникам? Никак. «Смерть» соперника — это не радость, — сказал Мишин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
25-летний Ханю является двукратным олимпийским чемпионом, в его активе две золотые, две серебряные и одна бронзовая награды чемпионатов мира.
Ранее NEWS.ru писал, как воспринял отказ двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю от участия в этапах Гран-при в сезоне-2020/21 хореограф и постановщик шоу Илья Авербух.
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