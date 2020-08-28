Авербух отреагировал на отказ фигуриста Ханю выступать в Гран-при

https://static.news.ru/photo/f5a5f6c0-e918-11ea-9184-fa163e074e61_660.jpg Илья Авербух Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший фигурист, а ныне хореограф и постановщик ледовых шоу прокомментировал отказ двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю выступать на этапах Гран-при в сезоне-2020/21.



У меня больше грусти оттого, что Юдзуру Ханю не будет выступать на этапах Гран —при в этом сезоне. Это выдающийся фигурист, который делает фигурное катание лучше. Будем ждать возвращения, — сказал Авербух в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.



По мнению эксперта, отказ от выступлений Юдзуру Ханю в этапах Гран-при не станет подспорьем для российских фигуристов в новом сезоне.



Нам нужно рассчитывать на свои силы и самим кататься, как положено, а не надеяться на то, что кто-то снимется. Изначально из-за той же истории с коронавирусом было понятно, что предстоящий сезон не будет таким, как все остальные, — заявил он.

25-летний Ханю является двукратным олимпийским чемпионом, в его активе две золотые, две серебряные и одна бронзовая награды чемпионатов мира.

Ранее NEWS.ru писал, что Илья Авербух поддержал своего коллегу Евгения Плющенко после перехода к последнему чемпионки Европы 2020 года Алёны Косторной. Фигуристка ушла от тренера Этери Тутберидзе.