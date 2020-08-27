Матчи плей-офф НБА отменены из-за протестов игроков

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Клубы и игроки Национальной баскетбольной ассоциации присоединились к массовым акциям протеста против социальной несправедливости в Висконсине, где бастуют из-за стрельбы полиции в темнокожего мужчину Джейкоба Блэйка. Из-за этого пришлось отметить все ближайшие матчи. Об этом сообщила пресс-служба НБА.

Даже суперзвёзды НБА, в том числе и Леброн Джеймс собираются уехать домой не доиграв сезон. А о бойкоте игр впервые заговорил игрок «Юты» Доновал Митчелл.

The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucksâ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, todayâs three games MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled. — NBA (@NBA) August 26, 2020

После этого в среду команда «Бакс» начала бойкот первой. Игроки этого клуба просто отказались выйти из своей раздевалки и сыграть плей-офф против «Орландо Мэджик».

Никаких действий не предпринималось, поэтому сегодня мы не можем сосредоточиться на баскетболе, — сказал защитник «Бакс» Стерлинг Браун.

Именно он вместе с товарищем по команде Джорджем Хиллом зачитал заявление от имени команды. Сам Браун, кстати, подал иск против города Милуоки и утверждает, что стал там мишенью полиции и получил удар электрошокером в 2018 году только из-за того, что темнокожий. По его словам он лишь нарушил правила парковки.

Также не игрались матчи плей-офф НБА между «Оклахома-Сити» и «Хьюстоном», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд», три игры WNBA, игры MLB между «Милуоки» и «Цинциннати», «Сиэтлом» и «Сан-Диего», и пять матчей MLS. Два члена «Сент-Луис Кардиналс» также не играли своей команды с «Королевской семьей» Канзас-Сити.

Как утверждает источник Associated Press, Совет управляющих НБА созвал в четверг заседание для обсуждения ситуации. При этом заявление о бойкоте сделала и Ассоциация тренеров НБА.

Беспочвенные расстрелы Джейкоба Блейка и других чернокожих мужчин и женщин со стороны правоохранительных органов подчеркивают необходимость действий, — считает тренерский состав.



Поводом для новой волны протестов в США стала стрельба, открытая полицейскими по темнокожему Джейкобу Блэйку 23 августа в Кеноше, штат Висконсин. Причина до сих пор неизвестна, но СМИ утверждают, что Блэйк разнимал двух дерущихся женщин. Полицейские семь раз выстрелили ему в спину, когда он садился в машину, где его ждали трое детей. Однако кто-то из очевидцев утверждает, что слышал, как его просили бросить нож. При этом губернатор Тони Иверс заявил, что доказательства, которые свидетельствовали бы о наличии у Блэйка какого-либо оружия, отсутствуют. Сейчас 29-летний Блэйк находится в тяжёлом состоянии в больнице в Милуоки.

Как писал NEWS.ru, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко переизбран на новый срок.