Матчи плей-офф НБА отменены из-за протестов игроков

Клубы и игроки Национальной баскетбольной ассоциации присоединились к массовым акциям протеста против социальной несправедливости в Висконсине, где бастуют из-за стрельбы полиции в темнокожего мужчину Джейкоба Блэйка. Из-за этого пришлось отметить все ближайшие матчи. Об этом сообщила пресс-служба НБА.
Даже суперзвёзды НБА, в том числе и Леброн Джеймс собираются уехать домой не доиграв сезон. А о бойкоте игр впервые заговорил игрок «Юты» Доновал Митчелл.
The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucksâ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, todayâs three games MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled.
После этого в среду команда «Бакс» начала бойкот первой. Игроки этого клуба просто отказались выйти из своей раздевалки и сыграть плей-офф против «Орландо Мэджик».
Никаких действий не предпринималось, поэтому сегодня мы не можем сосредоточиться на баскетболе, — сказал защитник «Бакс» Стерлинг Браун.
Именно он вместе с товарищем по команде Джорджем Хиллом зачитал заявление от имени команды. Сам Браун, кстати, подал иск против города Милуоки и утверждает, что стал там мишенью полиции и получил удар электрошокером в 2018 году только из-за того, что темнокожий. По его словам он лишь нарушил правила парковки.
Также не игрались матчи плей-офф НБА между «Оклахома-Сити» и «Хьюстоном», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд», три игры WNBA, игры MLB между «Милуоки» и «Цинциннати», «Сиэтлом» и «Сан-Диего», и пять матчей MLS. Два члена «Сент-Луис Кардиналс» также не играли своей команды с «Королевской семьей» Канзас-Сити.
Как утверждает источник Associated Press, Совет управляющих НБА созвал в четверг заседание для обсуждения ситуации. При этом заявление о бойкоте сделала и Ассоциация тренеров НБА.
Беспочвенные расстрелы Джейкоба Блейка и других чернокожих мужчин и женщин со стороны правоохранительных органов подчеркивают необходимость действий, — считает тренерский состав.
Поводом для новой волны протестов в США стала стрельба, открытая полицейскими по темнокожему Джейкобу Блэйку 23 августа в Кеноше, штат Висконсин. Причина до сих пор неизвестна, но СМИ утверждают, что Блэйк разнимал двух дерущихся женщин. Полицейские семь раз выстрелили ему в спину, когда он садился в машину, где его ждали трое детей. Однако кто-то из очевидцев утверждает, что слышал, как его просили бросить нож. При этом губернатор Тони Иверс заявил, что доказательства, которые свидетельствовали бы о наличии у Блэйка какого-либо оружия, отсутствуют. Сейчас 29-летний Блэйк находится в тяжёлом состоянии в больнице в Милуоки.
Как писал NEWS.ru, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко переизбран на новый срок.