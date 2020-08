Матчи плей-офф НБА отменены из-за протестов игроков

Даже суперзвёзды НБА, в том числе и Леброн Джеймс собираются уехать домой не доиграв сезон. А о бойкоте игр впервые заговорил игрок «Юты» Доновал Митчелл.

The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled.