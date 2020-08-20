Кириленко переизбран на пост президента Российской федерации баскетбола

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко переизбран на новый срок. Выборы главы организации прошли в четверг, 20 августа в рамках Отчётно-выборной конференции.
Единственным соперником Кириленко на выборах был экс-тренер команд «Спартак-Приморье», «Сахалин» и «Восток-65» Эдуард Сандлер. За кандидатуру действующего президента организации проголосовали 109 делегатов конференции, за Сандлера отдали 16 голосов, сообщили в пресс-службе РФБ.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией решения по вопросам повестки дня Конференции принималось путём проведения заочного (дистанционного) электронного голосования, которое проводилось на Портале государственных услуг РФ.
Кириленко возглавил РФБ в 2015 году. Под его руководством федерация погасила долг в размере 280 миллионов рублей, который остался от предыдущего руководства, и заметно улучшились результаты национальных команд: женская сборная России впервые выиграла молодёжный ЧМ-2017, мужская стала четвёртой на Евробаскете-2017, женская сборная по баскетболу 3×3 победила на Кубке мира и чемпионате Европы.
Ранее NEWS.ru сообщал подробно рассказывал о фигуре Сандлера.
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