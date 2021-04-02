Майгуров рассказал о перестановках в тренерском штабе биатлонной сборной

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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал итоги прошедшего в Ханты-Мансийске тренерского совета СБР и перестановки в тренерском штабе сборных команд.

Старшие тренеры основной команды Каминский и Шашилов получили кредит доверия на основании прошедшего сезона по совокупности результатов. Кто будет их помощниками, мы решим в ближайшие дней десять. Тренер по резерву Большаков получает неудовлетворительную оценку третий год подряд, и стоит сильно задуматься над тем продолжать ли работу с этим тренерским штабом или предлагать кого-то другого. Этот вопрос мы обсудим на ближайшем заседании правления, — рассказал Майгуров NEWS.ru.

Также Майгуров высказал своё мнение о самоподготовке спортсменов и структуре сборных команд и обозначил сроки принятия решения.

Насильно в сборную команду никого за уши не притянешь, но они должны понимать, что при прочих равных выбор того или иного спортсмена будет отдан тому, кто готовится в команде, потому что тренеры знают, какую работу делали эти спортсмены, и им проще планировать результат с понятными спортсменами, а не теми, кто на самоподготовке. Но в сегодняшней сборной я считаю, что о самоподготовке может говорить только Логинов и больше никто. Думаю, в мужской и женской сборной будет разная структура, но на эти вопросы мы дадим ответы в ближайшие пару недель, — заключил глава СБР.

Как писал NEWS.ru, cтарший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский выступил против самоподготовки лидеров команды Матвея Елисеева и Александра Логинова на проходящем в Ханты-Мансийске тренерском совете.