В очередном туре Евролиги баскетбольный клуб «Химки» на «Арене Мытищи» уступил испанской «Барселоне» (94:102). После окончания встречи наставник подмосковной команды Римас Куртинайтис назвал причины этого поражения, последних неудач «жёлто-синих» в Евролиге, а также рассказал, когда ориентировочно смогут вернуться в строй травмированные игроки.

«Чтобы выиграть у „Барселоны“, каждый должен сделать что-то экстраординарное»

— В нынешнем сезоне «Барселона» является реальным претендентом на победу в Евролиге, — отметил Куртинайтис. — У них отличный подбор игроков, хороший тренер, и в матче с нами они были объективно сильнее. Но и для нас в этой игре были положительные моменты. Нам нужно лучше играть в защите против игроков такого класса, какие есть в «Барселоне», лучше бороться за подбор и не позволять сопернику так легко забивать трёхочковые броски.

— Стартовая пятёрка «Химок» против «Барселоны» выглядела очень непривычно: в ней появились Сергей Моня и Вячеслав Зайцев. В чём состоял ваш замысел и сработал ли он?

— Нет, не сработал. На самом деле мы таким составом начинаем уже не первый матч — подобный вариант был на старте сезона Единой лиги ВТБ. Против «Барселоны» надеялись на то, что в первые пять минут, когда особенно нужна защита, Слава Зайцев отработает именно этот момент, а Лёша Швед будет решать в нападении. На бумаге всё выглядело неплохо. Но начало встречи для нас получилось очень плохим: из девяти первых бросков не забили ни одного. Конечно, нам не хватает таких игроков, которые, даже если сами не угрожают кольцу соперника, стягивают на себя внимание его игроков. В итоге получилось так, что мы не сэкономили эти пять стартовых минут для наших ведущих игроков, потому что начали игру с «минус 11». А против такой команды, как «Барселона», вернуться в игру после столь неудачного начала и выиграть — очень сложно. Но в целом я хочу оценивать эту игру позитивно, потому что мне понравилось, как мы боролись в третьей и четвёртой четвертях, как показали характер. Хотя концовку встречи провели небрежно, на броски выводились не те игроки, которые должны были бросать, а в защите дали сопернику легко забить из-под кольца. Есть моменты, над которыми надо работать. А в этом матче победила команда, которая была лучше нас.

Тимофей Мозгов Alexander Kulebyakin/Global Look Press

— Сейчас любой соперник «Барселоны» должен решать задачу, как нейтрализовать лидера команды Николу Миротича. «Химкам», судя по тому, что Миротич набрал 28 очков, решения найти не удалось?

— Да, Миротич — очень хороший игрок и против него нужна агрессивная защита. Юнас Йеребко поначалу справлялся с его опекой, но он не может находиться на площадке все 40 минут. Пока я его не заменил, у нас не было серьёзных проблем с Миротичем. Но чтобы выиграть у такой команды, как «Барселона», мы должны на протяжении всей игры придерживаться плана, плюс каждый должен сделать что-то экстраординарное: забить лишнюю «трёху», подобрать лишний мяч или сделать лишний перехват. А получилось так, что Кайл Курич, про которого мы знали, что он выходит из-под заслона и бьёт трёхочковые, создал нам немало проблем. Тем не менее могу отметить Сергея Карасёва, который был хорош не только в нападении, но и в защите. На такого Карасёва мы летом и рассчитывали, когда подписывали с ним контракт. Да, ему ещё надо немного времени, чтобы окончательно набрать форму после травмы. Он хорошо знает Курича по совместным выступлениям за петербургский «Зенит», поэтому в какие-то моменты Сергею удавалось закрыть канадского снайпера. Но мы хотели добиться того, чтобы другие игроки, которые не были знакомы с Куричем, понимали, как ему противостоять, по тем видеофрагментам, которые мы предлагали им при подготовке к матчу. Вот этого нам в поединке с «Барселоной» не хватило. То же самое касается и Миротича: мы знали, как надо против него защищаться, но индивидуально не справлялись с поставленной задачей.

«Мы должны лучше защищаться, но нападение — это сила нашей команды»

— «Химки» потерпели несколько поражений подряд в Евролиге. Это повод для беспокойства?

— Конечно, это не оправдание, но три игры мы провели на выезде, а дома провели матч с «Барселоной» — одной из ведущих команд Евролиги. Я рассчитывал на победу в Валенсии, а также в Стамбуле против «Фенербахче». «Химки» сильны как команда, но для нас важен каждый ключевой игрок. Если получается так, что кто-то из ведущих баскетболистов не может сыграть, не факт, что запасной может полноценно его заменить. С «Барселоной» вышло так, что не смог сыграть Янис Тимма. А это означало не только то, что мы лишились снайпера, который может забить «трёшку», но и избавили соперника от необходимости обращать особое внимание на защиту против такого игрока. Скажу откровенно: мы не строим команду, которая будет в каждом матче стараться пропускать не более 50–60 очков. «Химки» ориентированы на лёгкий, атакующий баскетбол. Разумеется, мы должны лучше защищаться, но нападение — это сила нашей команды. К сожалению, против «Барселоны» это не сработало: тяжело рассчитывать на победу, если ты пропускаешь больше 100 очков.

— Насколько серьёзна травма Тиммы? Когда он сможет вернуться в строй?

— Не знаю, это надо у врачей спросить. Вроде бы только мы выкарабкиваемся из ситуации с травмированными, как случается новое повреждение. Янис накануне поединка с «Барселоной» на тренировке потянул мышцу. Такое невезение! Мы только провели матч Лиги ВТБ в Нижнем, там всё было хорошо, никаких проблем, хотя понятно, что «Нижний Новгород» — это не уровень «Барселоны». Но главное, что та игра дала нам возможность думать, что мы на правильном пути. И тут — такая травма у Тиммы... Даже не знаю, сколько у него уйдёт на восстановление: неделя, две, три. Эта потеря нам очень дорого стоит. Для нас сейчас каждый боец на площадке очень важен.

— Какова динамика восстановления Тимофея Мозгова?

— Очень хорошая. Его состояние значительно улучшилось, это констатируют не только российские врачи, но и специалисты из Испании. Можно сказать, что за два последних месяца медики сделали для восстановления Тимофея больше, чем за предыдущий год. Может быть, здесь дело в том, что на финишном этапе восстановление идёт быстрее, чем планировалось. Мозгов пока тренируется не с командой, по индивидуальной программе, но его состояние стало гораздо лучше. Я очень надеюсь, что к январю Тимофей уже будет работать вместе с командой.