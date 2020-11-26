Личный тренер Логинова рассказал, как биатлонист оберегался от коронавируса

https://static.news.ru/photo/61a0ef9c-2fd7-11eb-96d1-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Главный тренер сборной Болгарии по биатлону и личный тренер Александра Логинова Александр Касперович прокомментировал ситуацию с коронавирусом в российской сборной.

Ещё когда началась эта ситуация в Алдане, мы с Сашей приняли решение, что ему не стоит принимать участие в контрольных стартах и ехать в автобусе с командой на Кубок мира в Финляндию. Он очень дисциплинированный парень и соблюдал все меры предосторожности, бегал кроссы, но сейчас изолирован вместе со всей командой, пропускает тренировку. Я даже не хочу лишний раз рисковать и контактировать с ним лично, — рассказал Касперович NEWS.ru.

Также тренер отметил, что Логинов провёл нормальный подготовительный сбор без срывов и готов к старту на Кубке мира. При этом Касперович и в сборной Болгарии ставит во главу угла дисциплину и запрещает спортсменам ходить по магазинам и контактировать с другими командами.

Как писал NEWS.ru, российский биатлонист Антон Бабиков сдал положительный тест на COVID-19 накануне старта первого этапа Кубка мира в финском Контиолахти.