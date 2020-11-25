Биатлонист Бабиков сдал положительный тест на коронавирус

https://static.news.ru/photo/a1f7c9ee-2fa0-11eb-9baf-fa163e074e61_660.jpg Фото: russianbiathlon/Instagram.com

Российский биатлонист Антон Бабиков сдал положительный тест на COVID-19 накануне старта первого этапа Кубка мира в финском Контиолахти.

Как сообщает МК со ссылкой на источник в российской команде, положительные тесты помимо Бабикова сдали два врача и массажист команды. В настоящий момент сборная России изолирована, а решение о допуске российских биатлонистов до первого этапа Кубка мира будет принято 26 ноября после повторного тестирования.

В случае подтверждение диагноза вся команда может быть закрыта на карантин и не допущена до первого этапа Кубка мира.

Как писал NEWS.ru, перед стартовым этапом Кубка мира, который пройдёт в Финляндии, в российской национальной команде по биатлону подтвердились случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщается на странице Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter.