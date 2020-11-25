Биатлонист Бабиков сдал положительный тест на коронавирус

Российский биатлонист Антон Бабиков сдал положительный тест на COVID-19 накануне старта первого этапа Кубка мира в финском Контиолахти.
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В случае подтверждение диагноза вся команда может быть закрыта на карантин и не допущена до первого этапа Кубка мира.
Как писал NEWS.ru, перед стартовым этапом Кубка мира, который пройдёт в Финляндии, в российской национальной команде по биатлону подтвердились случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщается на странице Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter.