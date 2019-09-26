Новичок подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Сергей Карасёв в эксклюзивном интервью News.ru поделился впечатлениями от первого матча нового сезона Единой лиги ВТБ с «Зелёной Гурой» (79:75) и рассказал, с какими впечатлениями вернулся после чемпионата мира, который проходил в Китае с 31 августа по 15 сентября.

— С какими эмоциями приступили к работе после чемпионата мира?

— С положительными, на самом деле. Конечно, результат на чемпионате мира для нас оказался непростым (Россия не вышла в плей-офф. — News.ru). Но это игра, и довольно непредсказуемая. Нужно смотреть дальше, анализировать и работать над ошибками.

— Пройдя во второй групповой этап ЧМ, сборная России попала в олимпийскую квалификацию. Какие шансы отобраться в Токио?

— Шансы есть всегда, мы работаем и будем работать над тем, чтобы всё получилось.

— Успели отдохнуть или, вернувшись из Китая, сразу приступили к тренировкам?

— Нам дали время отдохнуть, и мы сразу после этого полетели на предсезонный турнир в Хорватию. Там сыграли, получили заряд позитивных эмоций. Единственный минус — мы ещё практически не тренировались полным составом: кого-то не было, кто-то травмировался, кто-то болел. Надеюсь, что скоро все вернутся в строй. Ждём всех травмированных обратно. Сейчас будем отрабатывать больше схем, налаживать взаимопонимание, потому что мы до этого тренировались с теми игроками, которые вышли в первом матче Единой лиги ВТБ. А две тренировки — это очень мало.

— «Химки» открыли сезон Единой лиги ВТБ с «Зелёной Гурой». Довольны результатом матча?

— Отчасти да, отчасти не очень. Хотелось победить с большим разрывом для собственной уверенности. Но самое главное — выиграли. Победа есть победа. Будем дальше готовиться и налаживать взаимодействие внутри коллектива.

— Алексей Швед, Энтони Гилл, Тимофей Мозгов, Крис Крамер и Евгений Валиев не смогли помочь команде. Сильно ли ощущали их отсутствие?

— Я пока не могу ничего сказать, потому что не довелось с ними играть. В предсезонке Тима [Мозгов] не участвовал, у Лёши [Шведа] возникли проблемы. И с ребятами после матча это не обсуждали. Просто все всё понимают — это очень сильные игроки, которые не просто помогают команде, а иногда спасают её. Мы их очень ждём и надеемся, что очень скоро мы выйдем полным составом.

— Показалось, что немного сумбурно сыграли, неуверенно.

— Нет взаимопонимания, мы провели очень мало вместе времени и тренировок. Поэтому такое неуверенное начало и не самая лучшая концовка. Но и такие команды, как «Зелёная Гура», играют по тактике «бей-беги», забили два быстрых трёхочковых в начале, что пришлось догонять.

— Можете назвать эту победу лёгкой?

— К сожалению, нет. Когда ты впереди соперника всего на четыре очка — это добавляет какую-то неподдельную тревогу, из-за которой сложнее контролировать ситуацию.

— Удивил ли результат встречи? Всё-таки не так часто получается выиграть с такой минимальной разницей в счёте.

— Честно? Нас пока ничего не удивляет. После матча мы ни о чём не думаем, потому что разбираем игру и ошибки каждого из нас на следующий день. Самое главное — выиграли, будем готовиться дальше.