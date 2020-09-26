Итудис: ЦСКА получил «крепкий удар по лицу»

https://static.news.ru/photo/941acf46-0008-11eb-b14c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА Москва

Баскетбольный клуб ЦСКА уступил пермской «Парме» со счетом 95:97 (26:25, 29:19, 26:17, 14:36) в матче Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком победителей стал Борис Савович, набравший 18 баллов. Кроме того, сразу три игрока пермского коллектива набрали свыше 10 очков — Адас Юшкевичюс, Роберт Джонсон и Марекс Мейерис

Главный тренер победителей Казис Масквитис на послематчевой пресс-конференции признался, что не сразу поверил в итоговый результат.

Рады, конечно, пока как во сне всё плывёт. Я думал, так может случится только в детском баскетболе, когда неделю назад проигрываем сорок очков в Кубке Гомельского, а сейчас уже выиграли в два очка. Здорово, что до конца не сдавались, хоть и допускали ошибки, — сказал Масквитис.

Наставник отметил, что после предыдущего поражения команда обратила внимание в первую очередь на физику.

К Кубку Гомельского мы прошли уставшие после двух игр с «Химками», плюс армейцы тогда вышли с восемью легионерами, а в Лиге ВТБ их было только шесть. Но главная задача — беречь мяч, с чем ребята справились и потеряли только 12 мячей — это очень хороший баланс. Обратили внимание также на технику и другие детали. Когда проигрываешь с разницей в сорок, надо чинить всё, — заключил специалист, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Для «красно-синих» последняя четверть является давней проблемой, которую пока решить удаётся не всегда. Несмотря на задел в 20 очков и бесспорное лидерство Майка Джеймса на паркете (31 очко), коллектив сумел упустить из рук синицу и уступить гостям. Разыгрывающий защитник отметил, что лично несёт за этот провал ответственность, однако у команды есть амбиции стать чемпионами.

Для нас это большое разочарование, мы отпустили соперника посреди четверти, позволили слишком многое — виноваты все, начиная с меня. Я, безусловно, лично несу за это ответственность, но мы вместе — это команда, у нас есть амбиции стать чемпионами, а если хотим этого добиться, то не должны допускать такие провалы, — сказал Джеймс.

Первые три четверти «армейцы» действительно выглядели максимально уверенно. Никто не мог допустить, что ситуация выйдет из-под контроля. Наставник ЦСКА Димитрис Итудис не смог понять, как это произошло.

Прежде всего поздравляю «Парму» с победой, команда показала дух победителей, не сдавалась на протяжении всего матча. У нас были свои хорошие моменты, в частности, бросок Джеймса после тайм-аута, но тут важно разобраться, как мы дошли до этой точки, в какой момент мы перестали играть. У нас нет права отпускать ногу с педали газа, когда мы получаем большое лидерство, у «Пармы» есть качество, есть дух, химия, жёсткость — я говорил это команде при подготовке. При этом я беру на себя ответственность за то, что случилось. Мы проиграли даже несмотря на то, что по ходу матча у нас были хорошие защитные моменты, а за семь минут до конца мы вели 20 очков. После этого пропустили шесть из шести трёхочковых, совершили семь потерь, не сделали ни одной результативной передачи, в какой-то момент вернул на площадку то сочетание игроков, которое было наиболее успешным, но это не помогло, мы получили крепкий удар по лицу. В воскресенье вместо выходного у нас будет разбор и тренировка, мы должны понять, как получилось, что с плюс двадцати мы ушли в минус два, — сказал тренер после игры.

На паркете отсутствовал новичок Торнике Шенгелая, который получил травму правого колена в первой четверти матча с «Астаной» (93:60). У игрока диагностирован ушиб правой большеберцовой кости. По словам греческого специалиста, форвард чувствует себя лучше.

Этот вопрос лучше задать докторам, но когда я спрашивал, он сказал, что лучше. Мы посмотрим на это в воскресенье. Надеюсь, это действительно так, — заключил Итудис, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Ранее атакующий защитник баскетбольного клуба «Парма» Глеб Шейко рассказал, кто на данный момент из соперников является наиболее опасным, писал NEWS.ru.