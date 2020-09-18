Защитник БК «Парма» Шейко назвал наиболее сильного соперника

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Атакующий защитник баскетбольного клуба «Парма» Глеб Шейко рассказал, кто на данный момент из соперников является наиболее опасным. Перед стартом сезона Единой лиги ВТБ уральский коллектив сыграл и с подмосковными «Химками», и со столичным ЦСКА.

Нельзя сравнивать игру против «Химок» и ЦСКА, так как в первом коллективе отсутствует много ключевых игроков, но на данный момент «армейцы» превосходят подмосковную команду, — сказал Шейко после Кубка Гомельского.

Как писал NEWS.ru, ранее, тяжёлый форвард баскетбольного клуба ЦСКА Семён Антонов прокомментировал победу над МБА со счётом 106:59 (27:18, 33:13, 27:14, 19:14) в матче Кубка Гомельского.