https://static.news.ru/photo/253ddd44-389d-11ea-a167-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московская неделя регулярного чемпионата Евролиги для баскетбольного клуба «Реал» завершилась двумя поражениями. Во вторник мадридцы уступили ЦСКА (55:60), в четверг — подмосковным «Химкам» со счётом 94:102. Тяжёлый форвард испанской команды Трей Томпкинс, набравший во второй игре в Москве 10 очков и ставший одним из самых результативных баскетболистов своей команды, в эксклюзивном интервью NEWS.ru поделился эмоциями после неудачных игр и рассказал, кто из российских коллективов оказался наиболее сильным соперником.

— После поражения ЦСКА мадридский «Реал» был достаточно мотивирован, чтобы увезти в Испанию одну победу после двух встреч. Что не получилось в матче против «Химок»?

— Да всё не получилось. Мы активно начали встречу, первые минуты доминировали, видимо, думали, что так и будем продолжать, но «Химки» забрали преимущество в свои руки, показав в защите высший класс. Нам было сложно сломать их оборону, из-за чего стали терять мяч. И как итог обидное поражение.

— А что было с вашей защитой?

— Сложно сказать, надо посмотреть игру, изучить детали, тогда станет понятно. По ходу игры и сразу после окончания встречи очень сложно анализировать. Игра вообще для нас получилось очень сложной, хоть мы и забили 94 очка. Если сравнивать с ЦСКА, то в этот раз мы оказались результативнее, но это все равно не помогло.

— «Химки» оказались сильнее и активнее ЦСКА?

— Нет. В Евролиге вообще нет понятий «сильнее» или «активнее». В европейском чемпионате нет слабых команд. Они просто разные, но итог недели в Москве для нас один — два поражения.

— Как отреагировала команда после финального свистка?

— По нашим лицам, я думаю, все было понятно — мы расстроились, конечно, но это не повод опускать руки. Мы продолжим работать. Победы придут, делать выводы пока рано, но уезжать из Москвы с двумя поражениями очень обидно.

— Что сказал главный тренер команды Пабло Ласо после игры? Вы достаточно долго общались.

— Не хочу выносить это на всеобщее обозрение. Скажем так: довольным нашей игрой его назвать нельзя.

— Что сказалось на результате? Может быть, то, что это вторая подряд встреча на выезде в Москве?

— В Москве всегда играть непросто. Это правда, но мне кажется, что когда две игры подряд в одном городе — это легче, чем после игры лететь в другой город или страну. У нас было достаточно времени подготовиться к «Химкам». Мне жаль, что не получилось победить.

— Можно ли назвать первую половину матча провальным?

— Мы старались, просто соперник был лучше. Играть дома с поддержкой трибун всегда проще, но это нас всё равно не оправдывает. Первая половина для нас сложилась неудачно, но не провально. После первой мы уступали всего четыре очка (21:25), думали, что сможем исправить ситуацию, после второй — уже семь (23:30).

— Но тем не менее, если разбирать вторую половину по четвертям, то сначала вам удалось сравнять счёт (25:25), а четвёртую вы закончили со счётом 25:22 в вашу пользу...

— А толку? Нам все равно не удалось победить, хоть мы и существенно сократили отставание. Впереди достаточно игр, чтобы реабилитироваться перед болельщиками и тренером. Надеюсь, у нас все получится.