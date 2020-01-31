Никлас Карлссон Никлас Карлссон Фото: DANIEL STILLER/imago sportfotodienst/Global Look Press

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отменить тестовые соревнования к Олимпийским играм 2022 года из-за коронавируса.

В связи с распространением коронавируса и объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации, IBU и организационный комитет Олимпийских игр — 2022 решили отменить тестовые мероприятия в Пекине, — приводит слова генерального секретаря IBU Никласа Карлссона пресс-служба организации.

Ранее из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Китае, вызванной распространением коронавируса, руководством ВХЛ после консультаций с Роспотребнадзором было принято решение о переносе всех домашних матчей китайских команд лиги на территорию России, писал NEWS.ru. 

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