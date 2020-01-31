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Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене положительно отнеслась к решению Министерства спорта РФ приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Спортсменка отметила, что новый министр спорта Олег Матыцин сделал за десять дней своей работы то, на что никто не решался почти пять лет. Поддерживаю данное решение министерства спорта и рассчитываю,...