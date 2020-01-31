https://static.news.ru/photo/0f43c194-4445-11ea-af0d-fa163e074e61_660.jpgНиклас КарлссонФото: DANIEL STILLER/imago sportfotodienst/Global Look Press
Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отменить тестовые соревнования к Олимпийским играм 2022 года из-за коронавируса.
В связи с распространением коронавируса и объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации, IBU и организационный комитет Олимпийских игр — 2022 решили отменить тестовые мероприятия в Пекине, — приводит слова генерального секретаря IBU Никласа Карлссона пресс-служба организации.
Ранее из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Китае, вызванной распространением коронавируса, руководством ВХЛ после консультаций с Роспотребнадзором было принято решение о переносе всех домашних матчей китайских команд лиги на территорию России, писал NEWS.ru.