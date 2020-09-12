Худайбердиева назвала достоинства своего нового партнёра

https://static.news.ru/photo/a1fc12a8-f5d3-11ea-85bf-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Худайбердиева и Егор Базин Фото: lkhudaiberdieval/instagram.com

Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, рассказала, почему ушла от Андрея Филатова, с которым ранее стояла в паре.

Я до этого каталась три года со своим партнёром Никитой Назаровым. Так сложились жизненные обстоятельства, что нам пришлось расстаться. Это было обоюдное решение. Я решила продолжать карьеру и встала в пару с Андреем [Филатовым]. Мы начали совместную работу, меня всё устраивало, но поступило предложение от Егора и его тренерского штаба, а также от федерации о том, что они бы хотели, чтобы мы встали в пару. Мы приняли такое решение, но хочу сказать, что меня всё устраивало в Андрее так же, как сейчас всё устраивает в Егоре. Оба отличные партнёры. Егор работоспособный и хочет заниматься своим любимым делом. Он настоящий профессионал, — сказала фигуристка корреспонденту NEWS.ru.

Также спортсменка рассказала о целях на новый сезон и оценила прокаты коллег.

Мы хотим достойно показывать себя, скорее всего, на Всероссийском уровне, потому что по-прежнему ситуация с коронавирусом в мире продолжает быть серьёзной. Загадывать пока не хочется. Молодцы все те, кто приехал. Ребята не побоялись показать себя, может быть, не в оптимальных кондициях. Но и кто решил не ехать — это осознанный выбор каждого. Мы не в праве обсуждать и уж тем более что-то требовать. Я болею за всю нашу сборную — все невероятные молодцы, — заключила спортсменка.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят в Москве 12–13 сентября во Дворце спорта «Мегаспорт» в присутствии зрителей. Худайбердиева и Базин встали в пару в конце прошлого сезона. Всего за два года спортсменка сменила трёх партнёров.

Как писал NEWS.ru, Худайбердиева и Андрей Филатов лидируют в ритм-танце в соревновании танцевальных дуэтов на этапе юниорского Гран-при в итальянской Энье.