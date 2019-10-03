Фото: instagram.com/lkhudaiberdieval

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков заявил, что у него нет сильных опасений по поводу возможного недопуска сборной России на Олимпийские игры в Токио.

Он отметил, что если сравнивать нынешнюю ситуацию с 2016 годом, когда российским атлетам запретили участвовать в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, то сейчас нет такой серьёзной угрозы. Сейчас это по сути...