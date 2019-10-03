Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов лидируют в ритм-танце в соревновании танцевальных дуэтов на этапе юниорского Гран-при в итальянской Энье.
Россияне набрали 65,52 балла, на второй строчке расположилась канадская пара Натали Д'Алессандро и Брюса Уоддела, которые набрали 63,25 балла. На третьем месте еще один российский дуэт: Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев набрали 59,48 баллов.
Произвольный танец пары покажут 5 октября. Этап юниорского Гран-при завершится в 6 октября.
Бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 в парном катании российский фигурист Александр Энберт приостановил выступления из-за рекомендации врачей, писал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен