Лидер Кубка IBU российская биатлонистка Екатерина Глазырина заняла только 21-е место в спринте на чемпионате Европы в Минске. В качестве причин неудачи спортсменка назвала проблемы на огневом рубеже и последствия болезни, из-за которой она должна была принимать антибиотики. В эксклюзивном интервью NEWS.ru она рассказала о задачах на конец сезона, желании попасть на централизованную подготовку в сборную и взаимоотношениях с иностранными соперницами.

— Сегодня не было сильного ветра. Почему у вас не сложилась стрельба?

— Я уже контролировала стрельбу лучше, чем в суперспринте, но последний выстрел на стойке не доработала, а на лёжке не видела, куда попала. Вроде тоже контролировала выстрел, но промахнулась. Мы ещё на мужской гонке заметили, что многие ребята промахивались последним выстрелом. Сама допустила такую же ошибку. Трасса тяжёлая, поэтому нужно было стрелять по нулям.

— Ходом у вас второй результат в команде и неплохой на фоне остальных россиянок. Могли бы пробежать лучше?

— Действительно, могла, но недавно я болела во время чемпионата мира. Пришлось пить антибиотики. После них я только втягиваюсь. Понимаю, что могу добавить, но пока ещё мышцы не те, то есть головой понимаю, что могу, а ноги ещё тяжёлые. Физические кондиции пока не подошли к оптимальной форме. Той же Элизабет Хёгберг на этапах Кубка IBU я не так много уступала ходом, как сегодня. Я понимаю, насколько я откатилась назад. Сегодня последний круг совсем не получился. Я планирую добавлять и, надеюсь, завтра собрать стрельбу и ход воедино. Желание есть бежать, но после болезни меня что-то ограничивает. Стартов было мало, и сюда приехала, ещё чувствуя себя неуверенно. Давно не бегала, плюс болезнь, которая пришла не вовремя. Но думаю, что через старты я продышусь и завтра постараюсь реализовать всё, что сегодня не удалось сделать.

— Вы текущий лидер Кубка IBU. У вас есть задача выиграть этот титул и поехать на финальный этап Кубка мира?

— Конкретно такой задачи у меня нет. Моя задача — отрабатывать на максимуме каждую гонку. Отработаешь ходом на максимуме, будет результат в виде первых, вторых и третьих мест, а если не отрабатываешь, то о чём речь. Нужно показать себя здесь, чтобы ехать на Кубок мира.

Екатерина Глазырина Matthias Balk/dpa/Global Look Press

— Насколько болезнь помешала вам выступить на чемпионате мира? Если бы вы были в порядке, вас бы поставили в индивидуальную гонку?

— Думаю, да. Меня хотели взять, но я почувствовала в Мартелле лёгкое недомогание. Прошёл день, и у меня пошло улучшение, но потом мне снова стало хуже. Не шло речи даже о соревнованиях на Кубке IBU, а уж о чемпионате мира тем более. Пришлось мне пить антибиотики. А это три шага назад.

— С тренерами основной команды вы поддерживали контакт?

— Не совсем так. Мне сказали, надо бежать, мы тебя вызываем. Будет результат — попадаешь в гонку. Но напрямую контактов не было. С тренерами основной сборной общались Сергей Александрович Коновалов и Евгений Николаевич Куваев. Они оба здесь и постоянно контактируют с ними.

— Вы с постоянными соперницами на Кубке IBU из других стран общаетесь?

— Редко, но парой слов перекидываемся, поздравляем друг друга.

— Негатива как к Александру Логинову с их стороны не чувствуете?

— Нет.

— В первый полноценный сезон после перерыва вам хватает стабильности, чтобы держать форму от гонки к гонке?

— Да. В декабре мне, конечно, не хватило каких-то работ. Я не доработала в октябре-ноябре и потому понимала, что могу ещё добавить, но для этого нужна определённая работа. Перерыва мне не хватило, но после Нового года я всё равно чувствовала, что добавляю, но потом болезнь меня откинула назад. Сейчас я только возвращаюсь к той форме. У меня есть желание бежать и показывать результат, но пока не получается.

— За счёт хороших результатов на Кубке IBU вам удалось решить проблемы долга за допинговые нарушения?

— Если бы меня не было на Кубке IBU в начале сезона, то этот вопрос не решился бы, но так как я поехала туда, то он решился уже до начала сезона. Данный вопрос сейчас уже не стоит.

— В следующем сезоне вы бы хотели отобраться в команду на централизованную подготовку?

— Почему бы и нет. Всё зависит от моих результатов. Поэтому буду бороться, стараться двигаться вперёд и вверх.