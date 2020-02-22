https://static.news.ru/photo/955f7ee0-5560-11ea-9b85-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал подробности дела против Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, у которых провели обыск в номерах отеля.

Были в полицейском участке, сейчас составляется протокол. Полиция проверяет данные телефонов, компьютеров, флешек. Надеемся, что там ничего нет. Мы уверены, что сейчас мы самая чистая команда в мире, — цитирует Драчёва «Матч ТВ».

Глава СБР также отметил, что в IBU им никто ничего не говорил, хотя заявление было написано 19 февраля.

Ранним субботним утром итальянские полицейские пришли обыскивать одну из гостиниц Антхольца, где разместились российские биатлонисты. Причиной, как сообщил NEWS.ru глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, послужило обращение Международного союза биатлонистов (IBU), в котором было сказано, что тренер Логинова Александр Касперович скрывается под чужой аккредитацией и провозит на ЧМ запрещённые препараты. Посольство РФ в Италии уже связалось с итальянским МИДом и аппаратом главы Совета министров страны и потребовало объяснить сложившуюся ситуацию.