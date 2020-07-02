Гимнастка Солдатова показала тренировку со своим котом

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова на своей старнице в Instagram поделилась видео, на котором она проводит тренировку вместе со своим котом.
Например, спортсменка приседает со своим питомцем на руках.
Солдатова не первый раз делиться с подписчиками своими необычными тренировками. До этого она поразила своих подписчиков необычным шпагатом на перилах моста, а также продемонстрировала растяжку на подоконнике.
Ранее Солдатова заявила, что сделала паузу в карьере из-за проблем со здоровьем, писал NEWS.ru. Она борется с булимией около трёх лет, и эта болезнь мешает ей выступать в полную силу.
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