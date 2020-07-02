Гимнастка Солдатова показала тренировку со своим котом

https://static.news.ru/photo/c20b6e9c-bc74-11ea-9536-fa163e074e61_660.jpg Александра Солдатова с питомцем Фото: soldy21/instagram.com

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова на своей старнице в Instagram поделилась видео, на котором она проводит тренировку вместе со своим котом.

Например, спортсменка приседает со своим питомцем на руках.

Солдатова не первый раз делиться с подписчиками своими необычными тренировками. До этого она поразила своих подписчиков необычным шпагатом на перилах моста, а также продемонстрировала растяжку на подоконнике.

Ранее Солдатова заявила, что сделала паузу в карьере из-за проблем со здоровьем, писал NEWS.ru. Она борется с булимией около трёх лет, и эта болезнь мешает ей выступать в полную силу.