Гимнастка Солдатова продемонстрировала растяжку на подоконнике

https://static.news.ru/photo/9bb61676-b601-11ea-bfe2-fa163e074e61_660.jpg Александра Солдатова Фото: BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender,/Global Look Press

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова продемонстрировала подписчикам свою физическую форму.

Спортсменка опубликовала видео с растяжкой на своей странице в Instagram.

До этого Солдатова поразила своих подписчиков необычным шпагатом на перилах моста.

Ранее Солдатова заявила, что сделала паузу в карьере из-за проблем со здоровьем, писал NEWS.ru. Она борется с булимией около трёх лет, и эта болезнь мешает ей выступать в полную силу.