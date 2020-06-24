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Гимнастка Солдатова продемонстрировала растяжку на подоконнике

12:57, 24 июня 2020
Александра Солдатова Александра Солдатова Фото: BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender,/Global Look Press

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова продемонстрировала подписчикам свою физическую форму.

Спортсменка опубликовала видео с растяжкой на своей странице в Instagram.

До этого Солдатова поразила своих подписчиков необычным шпагатом на перилах моста.

Ранее Солдатова заявила, что сделала паузу в карьере из-за проблем со здоровьем, писал NEWS.ru. Она борется с булимией около трёх лет, и эта болезнь мешает ей выступать в полную силу.

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