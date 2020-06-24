Гимнастка Солдатова продемонстрировала растяжку на подоконнике

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова продемонстрировала подписчикам свою физическую форму.
Спортсменка опубликовала видео с растяжкой на своей странице в Instagram.
До этого Солдатова поразила своих подписчиков необычным шпагатом на перилах моста.
Ранее Солдатова заявила, что сделала паузу в карьере из-за проблем со здоровьем, писал NEWS.ru. Она борется с булимией около трёх лет, и эта болезнь мешает ей выступать в полную силу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен