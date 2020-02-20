На прошедшем чемпионате мира по санному спорту в Сочи сборная России впервые в своей истории выиграла медальный зачёт, завоевав пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медали. Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт подвела итоги турнира, рассказала о развитии спорта в стране, а также подчеркнула, что российские саночники не должны нести коллективную ответственность за допинг в других видах спорта.

— Что прошедший чемпионат мира в Сочи и результаты российских спортсменов дали для спорта в целом в нашей стране?

— Медали всегда показывают развитие данного вида спорта в стране. Когда спорт находится на таком высоком уровне, это говорит о том, что страна также сильна. Мы доказываем своё превосходство не только на политической арене, но и в спортивном плане.

— За счет чего наши спортсмены совершили такой рывок, показав лучший результат на чемпионатах мира в истории?

— Я считаю, что это работа многих лет, правильно выстроенная подготовка, хорошо сработал тренерский штаб, правильные сани сделали. Прогресс не бывает на ровном месте — это наследие Олимпиады в Сочи, когда большое внимание уделялось зимним видам спорта. Сейчас это даёт о себе знать. У нас первоклассные тренажёры, и для общефизической подготовки, и для специальной. Мы отрабатываем стартовые рывки — такого раньше не было. У нас в Дмитрове замечательные стартовые разгонные эстакады, где также на льду спортсмены тренируют стартовый рывок всё лето. Очень много положено сил, спортсмены молодцы, трудятся, и это не может не давать результаты.

Юлия Таубитц, Екатерина Катникова и Виктория Демченко fil-luge.org

— Значит, прошедшие шесть лет после Олимпиады дали сейчас нам этот результат?

— Да, мы не совсем успели к Олимпиаде [2014 года], у нас два серебра. В принципе, рассчитывать можно было только на Альберта Демченко. Семён Павлюченко ещё не был таким сильным, хотя уже тогда занял пятое место на Олимпиаде. Татьяна Иванова и Антонов/Денисьев тоже завоевали серебро на Олимпиаде, а сейчас они берут золото. Это говорит о том, что они развиваются, прогрессируют. Плюс у нас омолодилась сборная, сейчас у нас Катя Катникова — вчерашняя юниорка — уже чемпионка мира. Виктория Демченко тоже только пару лет назад присоединилась к сборной, новая двойка Кашкин/Коршунов, Роман Репилов — это всё молодые спортсмены.

— Обычно говорят, что дома и стены помогают. Как считаете, это психологический аспект, из-за которого наша сборная настраивалась особенно на выступление на чемпионате мира в Сочи, или сегодня наши спортсмены показали бы такие же результаты, если бы ЧМ проходил в другой стране?

— Сложно сказать, но уже в прошлом году в Винтерберге мы завоевали золото. Это было сенсацией, потому что на родной немецкой трассе выиграть у немцев — это было что-то! Поэтому исходя из кондиций спортсменов, возможно, мы бы показали хороший результат на любой другой трассе мира, но тем не менее в Сочи — наша родная трасса. Тем более у нас там было столько болельщиков, все кричали. Репилов рассказывал, что он ехал на последних виражах и слышал крики болельщиков, понимая, что его там ждут и нужно доехать.

Мне кажется, сложновато выступать у себя дома, потому что это такая ответственность, когда ты понимаешь, что вся Россия от тебя ждёт медали. Психологически это тяжело, но ребята молодцы, смогли справиться и показать, на что они способны.

— Ожидаете после этого чемпионата мира приток детей, которые захотят заниматься санным спортом?

— Если честно, ожидаю. Я брала своих детей на этот чемпионат, и мне сын на полном серьёзе заявил, что хочет пойти в школу санного спорта. А он у меня достаточно упёртый, если что-то придумал — нужно исполнять. Соответственно, раз мой ребёнок захотел, могу сделать вывод о том, что и другие детки, посмотрев и проникнувшись этой атмосферой, тоже захотели попробовать себя в санном спорте.

— Сколько лет вашему сыну?

— Ему 9 лет, как раз тот период, когда можно начинать.

— Какие шаги нужно предпринять, если ребёнок в каком-либо регионе захотел заниматься санным спортом?

— К сожалению, не во всех регионах есть школы, но мы стремимся к расширению географии санного спорта. Хорошие школы есть в Пермском крае, Красноярске, Екатеринбурге, Иркутской области, Сочи, Московской области. Нужно просто позвонить в школу и записаться в неё.

— Мы теперь можем говорить, что Россия является лидером санного спорта или всё же немцы пока впереди нас?

— Я не знаю, чем этот сезон в итоге закончится, но сейчас по общему количеству медалей у нас 40 наград, а у немцев — 38. По этому показателю мы уже обошли Германию.

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— А как именно вы ощущаете: по всем критериям, в том числе инфраструктуре и подготовке спортсменов, мы можем называться лидерами?

— Всё-таки, чтобы совершенно занять лидерские позиции, у нас такой паники нет, хотя мы к этому стремимся. Для того, чтобы развивать санный спорт в стране, нужны новые трассы. А у нас сейчас всего одна новая трасса в Сочи, поэтому нам тяжеловато. Поэтому нужно строить новые трассы и в Пермском крае, и в Красноярске, и в Братске, Ленинградской области, реконструировать трассу в Парамоново (Московская область — NEWS.ru) — в общем, дел много. Нужно над этим работать, и для этого необходимо, чтобы администрация регионов, губернаторы, обращали внимание на наш вид спорта и выделяли средства на строительство объектов, которые, конечно, не дешёвые.

— Какие проекты на данный момент существуют уже в работе?

— Сейчас закрылась на реконструкцию трасса в Парамоново. Разрабатывается проект и уже выделена часть бюджета для санно-бобслейной трассы в Чусовом, Пермский край. Мы ведём работу по проектированию санно-бобслейной трассы в Ленинградской области. Также уже есть проект санной странны в Кемерово. Мы ведём работу, но всегда нужна поддержка на уровне региона.

— Вы говорили, что хотите, чтобы санный спорт стал массовым. Что для этого необходимо помимо инфраструктуры, как привить культуру санного спорта детям?

— Я считаю, что массовым он может стать только в одном случае, если любые санки и любой прокат с обычной горки будет относиться к нашей федерации. Чтобы люди понимали, если ты берешь в руки обычные санки, ты уже занимаешься санным спортом. Пока даже международная федерация отвечает только за съезд со спуска скоростной санно-бобслейной трассы и за скоростной спуск на натуральной трассе по натурбану. Это всё-таки высокотехнологичные виды спорта, я бы не отнесла натурбан к массовому. Потому что это опасный вид, опасные сани, это спорт, который требует профессионального подхода. Обычный, неподготовленный человек не сможет сразу проехать без травм. Без травм — это обычные гонки, обычные санки для деток. Важно, чтобы все эти санки объединились под нашим началом. Тогда этот спорт станет массовым.

— У вас уже есть программа по развитию этого направления?

— Я как раз сейчас её разрабатываю, мы занимается этим на уровне Международной федерации санного спорта. Пока что это находится в зачаточном состоянии.

Наталия Гарт Владимир Астапкович/РИА Новости

— В декабре объявили о решении WADA в отношении российского спорта. Давила или мотивировала спортсменов эта информация?

— Сейчас спортсмены об этом сильно не думали, все думали о том, как бы успешно закончить сезон. Это проблема ни одного нашего вида спорта, эта общая наша российская проблема, которую мы будет решать совместно. Есть волнение, ребята хотят служить именно своей стране, слышать гимн России и выступать под своим флагом, ведь мы патриоты. Понятно, что в индивидуальном порядке будут допускать спортсменов, они будут выступать за себя, без флага и страны. Но спортсменов это не радует.

— То есть у вас уже нет надежды на то, что в CAS могут принять решение в нашу пользу?

— Надежда есть всегда, наша федерация тоже присоединилась к иску. Надеюсь, что что-то из этого выйдет. Если бы я считала дело безнадёжным, я бы туда не пошла. Но я всё-таки думаю, что мы сможем побороться. Иначе совершенно безнаказанно мои спортсмены попадут под эту историю. За что? Они никогда не употребляли допинг и не делали ничего противоправного. Непонятно, за что мы должны нести наказание и коллективную ответственность.