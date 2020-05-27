Финалы Кубка мира по фристайлу могут пройти в России в 2021 году

https://static.news.ru/photo/b9a3aeb2-a019-11ea-a199-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов рассказал, что Россия может принять финалы Кубка мира по фристайлу в дисциплинах «акробатика» и «могул» в 2021 году.

В проекте стоят два финала Кубка мира — по акробатике и могулу. Мы пока не приняли окончательное решение, будем ли мы сразу после первенства мира проводить два финала Кубка мира, — цитирует Курашова ТАСС.

Курашов отметил, что трудности могут возникнуть из-за того, что в 2021 году в Красноярске будет проходить юниорский чемпионат мира по фристайлу и сноуборду.

Ранее NEWS.ru писал, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) утвердила календарь международных соревнований по фристайлу и сноуборду на сезон-2020/21. Этап по фристайлу в лыжной акробатике 20 января пройдёт в Ярославле, 23 января — в Москве, а 12–14 марта — в Красноярске, где также состоятся соревнования по могулу. Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» пройдёт в Миассе 5–7 марта.