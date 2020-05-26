Объявлены даты проведения международных соревнований по сноуборду в России

https://static.news.ru/photo/9ebbaa4c-9f46-11ea-b67c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН«Москва»

Международная федерация лыжного спорта (FIS) утвердила календарь международных соревнований по фристайлу и сноуборду на сезон-2020/21.

Этап по фристайлу в лыжной акробатике 20 января пройдёт в Ярославле, 23 января — в Москве, а 12–14 марта — в Красноярске, где также состоятся соревнования по могулу. Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» пройдёт в Миассе 5–7 марта, сообщает пресс-служба FIS.

Помимо этого было объявлено, что этап Кубка мира по сноуборду в слаломе и гигантском слаломе в «Банном» (Челябинская область) пройдёт 5–6 декабря. В Москве соревнования в параллельном и командном слаломе на этапе Кубка мира состоятся 6–7 марта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чемпионат мира по горнолыжному спорту 2021 года может пройти с ограниченным числом зрителей из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти с 8 по 21 февраля 2021 года в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо. Координационная группа FIS провела совещание и обсудила возможное влияние пандемии на проведение турнира. Организаторы отметили, что число зрителей может быть сокращено.