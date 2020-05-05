Число зрителей на ЧМ по горнолыжному спорту 2021 года планируют ограничить

https://static.news.ru/photo/004716c6-8ea7-11ea-8bd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2021 года может пройти с ограниченным числом зрителей из-за пандемии коронавируса.

Турнир должен пройти с 8 по 21 февраля 2021 года в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо. Координационная группа Международной федерации лыжного спорта (FIS) провела совещание и обсудила возможное влияние пандемии на проведение турнира. Организаторы отметили, что число зрителей может быть сокращено, сообщает Inside the Games.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) объявила о переносе чемпионата мира по водным видам спорта в Фукуоке (Япония) с 2021 на 2022 год из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдёт с 13 по 29 мая 2022 года, писал NEWS.ru.