https://static.news.ru/photo/4f65968a-3207-11ea-ae38-fa163e074e61_660.jpg Артур Даниелян Фото: artur_danielyan17/instagram.com

Российский фигурист Артур Даниелян обдумывал вариант завершения карьеры перед началом нынешнего сезона.

В начале сезона мотивация пропала. Но меня держали, сказали, что надо собраться, прийти в себя, — цитирует Даниеляна ТАСС.

16-летний Даниелян на чемпионате России в Красноярске завоевал серебряную медаль и благодаря этому отобрался в состав сборной на чемпионат Европы 2020 года, который пройдёт в австрийском Граце с 20 по 26 января.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года фигурист Сёма Уно отказался от участия в Турнире четырёх континентов. Спортсмен решил сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира, который пройдёт в марте в Канаде, писал NEWS.ru.