https://static.news.ru/photo/5dfb78d0-3b6d-11ea-bde7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) примет участие в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУАДА) в качестве третье стороны.

Как заявил глава федерации, Василий Титов вмеcте с ФСГР в споре также выступят отдельные спортсмены.

Нас лишают Олимпийских игр вообще ни за что, — приводит слова Титова РИА Новости.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Владислав Третьяк заявил, что IIHF примет участие в деле между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) в качестве третьей стороны.

WADA подало в CAS официальный запрос по спору с РУСАДА. Запрос был подан в соответствии со специальными положениями, применимыми к арбитражной процедуре. В качестве истца в заявке указано WADA, в качестве ответчика — РУСАДА. ОКР и ПКР также присоединились к делу в качеству третьей стороны, писал NEWS.ru.