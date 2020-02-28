Делегаты внеочередной выборной конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) избрали новым президентом организации Евгения Юрченко.
Юрченко, который был единственным кандидатом, ранее занимал пост вице-губернатора Воронежской области. За нового президента проголосовали 53 делегата, 3 — воздержались, 7 — против.
Все мои действия будут направлены на созидание, — приводит слова Юрченко пресс-служба ВФЛА.
Кроме того, был избран новый президиум ВФЛА, в который вошли Юрченко, Эдуард Безуглов, Камран Бабаев, Станислав Бирюков, Александр Бухашеев, Вячеслав Иваненко, Валерий Мамонов, Сергей Прохоренко, Константин Синяков, Наталья Шубенкова и Алексей Плотников.
В ноябре 2019 года Дмитрий Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА на фоне допинговых скандалов в лёгкой атлетике. Исполняющей обязанности президента стала Юлия Тарасенко.
31 января Министерство спорта Российской Федерации приняло решение о временном приостановлении действия государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в связи с невыполнением ею предусмотренных обязанностей в сфере предотвращения допинга в спорте. На основании этого решения президент и президиум ВФЛА подали в отставку и передали полномочия по организации внеочередных выборов рабочей группе Олимпийского комитета России.
Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин назвал первоочередной задачей восстановление ВФЛА в World Athletics, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники