https://static.news.ru/photo/2201775a-5a1a-11ea-b928-fa163e074e61_660.jpg Евгений Юрченко Фото: govvrn.ru

Делегаты внеочередной выборной конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) избрали новым президентом организации Евгения Юрченко.

Юрченко, который был единственным кандидатом, ранее занимал пост вице-губернатора Воронежской области. За нового президента проголосовали 53 делегата, 3 — воздержались, 7 — против.

Все мои действия будут направлены на созидание, — приводит слова Юрченко пресс-служба ВФЛА.

Кроме того, был избран новый президиум ВФЛА, в который вошли Юрченко, Эдуард Безуглов, Камран Бабаев, Станислав Бирюков, Александр Бухашеев, Вячеслав Иваненко, Валерий Мамонов, Сергей Прохоренко, Константин Синяков, Наталья Шубенкова и Алексей Плотников.

В ноябре 2019 года Дмитрий Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА на фоне допинговых скандалов в лёгкой атлетике. Исполняющей обязанности президента стала Юлия Тарасенко.

31 января Министерство спорта Российской Федерации приняло решение о временном приостановлении действия государственной аккредитации Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в связи с невыполнением ею предусмотренных обязанностей в сфере предотвращения допинга в спорте. На основании этого решения президент и президиум ВФЛА подали в отставку и передали полномочия по организации внеочередных выборов рабочей группе Олимпийского комитета России.

Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин назвал первоочередной задачей восстановление ВФЛА в World Athletics, писал NEWS.ru.