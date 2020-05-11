Ещё один фигурист ушёл от Тутберидзе к Плющенко

https://static.news.ru/photo/3ac7f8a2-9360-11ea-a888-fa163e074e61_660.jpg Егор Рухин Фото: Андрей Голованов/ТАСС

Российский фигурист Егор Рухин перешёл из группы тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

16-летний фигурист появился в списке учеников академии на сайте Allskaters.info. Официального подтверждения о переходе пока не было.

Ранее олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил информацию о переходе российской фигуристки Александры Трусовой в его тренерскую группу. Также стало известно, что сёстры-фигуристки Вероника и Алёна Жилины переходят из группы тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Там они продолжат работать с тренером Сергеем Розановым, также покинувшим отделение «Хрустальный» центра «Самбо-70», писал NEWS.ru.