Ещё один фигурист ушёл от Тутберидзе к Плющенко

Российский фигурист Егор Рухин перешёл из группы тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
16-летний фигурист появился в списке учеников академии на сайте Allskaters.info. Официального подтверждения о переходе пока не было.
Ранее олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил информацию о переходе российской фигуристки Александры Трусовой в его тренерскую группу. Также стало известно, что сёстры-фигуристки Вероника и Алёна Жилины переходят из группы тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Там они продолжат работать с тренером Сергеем Розановым, также покинувшим отделение «Хрустальный» центра «Самбо-70», писал NEWS.ru.
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