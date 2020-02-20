https://static.news.ru/photo/945870fc-53f7-11ea-aa1b-fa163e074e61_660.jpg Матвей Елисеев Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился впечатлениями от одиночной смешанной эстафеты на чемпионате мира в итальянском Антхольце, по итогам которой он вместе с Ларисой Куклиной занял седьмое место, проиграв победителям — норвежцам — 1 минуту и 0,5 секунды.

Мы можем выступать сильнее. Я должен прибавить в скорострельности, но сейчас я могу либо качественно стрелять, либо быстро. Раньше я стрелял хуже, но быстрее. Насчёт участия в эстафете нисколько не сомневался в своём месте, — признался Елисеев после гонки.

Также россиянин отметил, что хорошо подготовиться к сингл-миксту ему помог пропуск индивидуальной гонки, благодаря чему появились несколько свободных дней для восстановления.

Слаба Богу, у меня было полных три дня отдыха без тренировок, и состояние стало нормальным. До чемпионата знал, что не побегу индивидуальную гонку, — сказал Елисеев.

Другой российский биатлонист Карим Халили готовится принять участие в классической эстафете на чемпионате мира в Италии, ранее писал NEWS.ru.