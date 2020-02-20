https://static.news.ru/photo/077ede24-53e2-11ea-b640-fa163e074e61_660.jpg Фото: Карим Халили/vk.com

Российский биатлонист Карим Халили провёл стрелковую тренировку в Антхольце в рамках подготовки к эстафете. Он отрабатывал стрельбу с дополнительными патронами.

По словам главного тренера сборной России Анатолия Хованцева, два места в эстафете точно займут Александр Логинов, Никита Поршнев, а на остальные два претендуют Карим Халили, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.

Как писал NEWS.ru, российский фан-клуб выиграл парад болельщиков на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.