Российский биатлонист Карим Халили провёл стрелковую тренировку в Антхольце в рамках подготовки к эстафете. Он отрабатывал стрельбу с дополнительными патронами.
По словам главного тренера сборной России Анатолия Хованцева, два места в эстафете точно займут Александр Логинов, Никита Поршнев, а на остальные два претендуют Карим Халили, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.
Как писал NEWS.ru, российский фан-клуб выиграл парад болельщиков на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.
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